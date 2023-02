Mobily jako flaška od piva nebo hamburger se sýrem jsou extrémně levné

Doba kompaktních přístrojů je v případě mainstreamu prakticky minulostí, s nástupem dotykových displejů se totiž preference výrobců i uživatelů změnily. To však neznamená, že malé mobily úplně vymizely. Přebírají však na sebe podobu prakticky čehokoli, co si jejich výrobce zamane. Některé schováte klidně i do dlaně.