Složitý mobil vydržel v testu víc, než si myslíme a než slibuje výrobce

Samsung tvrdí, že pant modelu Galaxy Z Flip 3 vydrží alespoň 200 tisíc ohnutí. To by i v případě, že telefon rozložíte a složíte stokrát každý den mělo znamenat, že pant vydrží funkční minimálně pět let. Polský youtuber Mrkeybrd se toto tvrzení pokusil ověřit a zvolil k tomu neobvyklý způsob: namísto robota, který by sám neustále ohýbal telefon jej zkrátka nepřetržitě otevíral a zavíral ručně.

Celý test dokonce přenášel živě mezi 8. a 13. červnem. Celou dobu nebyl před kamerou sám, s ohýbáním mu pomáhali další lidé. Během testování navíc na telefon sypali i písek, aby se mechanismus pantu zadřel snadněji. Výsledkem však i přesto byl překvapivě vysoký počet ohnutí, než pant přestal fungovat: 418 500. Tedy více než dvojnásobek toho, co tvrdí výrobce.

Pro Samsung je to velice dobrá zpráva. Málokdo si navíc do telefonu sype při používání písek, byť ten částečně nahradil různé jiné nečistoty, které se za roky používání do telefonu dostanou. Podle tohoto testu by tedy měl ohýbací mechanismus smartphonu Z Flip 3 vydržet i přes deset let v provozu. Výsledkem testu každopádně bylo, že telefon už nedržel zavřený a samovolně se otvíral a stejně tak nedržel v rovné poloze.

Youtuber nakonec testovacímu modelu Z Flip 3 nedopřál klidný odchod do křemíkového nebe, ale ještě jej podrobil crash testu, kdy jej opakovaně pustil na zem. Test v ručním ohýbání vypadal každopádně poměrně náročně a youtubera v případě jeho zájmu bude čekat brzy znova. Samsung totiž s největší pravděpodobností představí nové ohebné véčko během léta.