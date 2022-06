Samsung zase neuhlídal novou skládačku. Pikantní je fotka s nálepkou

Samsung dlouhodobě trpí úniky svých klíčových modelů. Naprostou většinu novinek zná svět z uniklých fotografií a technických dat dlouho před oficiální premiérou. Situace se nemění ani v případě chystaných modelů Z Flip 4 a Z Fold 4. Oba budou mít, společně s hodinkami Galaxy Watch 5, premiéru na začátku srpna, podle dalších úniků zřejmě 10. srpna.

Nejnovější snímky zveřejnil známý únikář @Slashleaks a původ snímků je zřejmě z Indie. Pikantní je především jeden, který zobrazuje záda telefonu s nálepkou Tajné a dovětkem: nefotit a neinformovat o novince. Jestli je to originální nálepka Samsungu nebo vtípek únikáře, to nevíme, ale políček Samsungu je to v každém případě.

Z docela kvalitních snímků je patrné, že novinka se od současného modelu Z Flip 3 zásadně lišit nebude. Samsung nemá v segmentu skládacích véček konkurenci, takže si může inovovat pomalu a postupně. Design zůstává, telefon však bude tenčí. Zato může nový kloub, který má odlehčenou konstrukci. Zůstává mezera u zavřeného telefonu. To prostě čínské firmy umí lépe.

Podstatné však je, že ohyb displeje v otevřeném stavu bude výrazně menší než je tomu dosud. Displej by měl být co nejvíc rovný, což naznačuje i jedna z fotografií. Mírně se zvětší vnější displej, ale je to spíš kosmetická změna, stále to bude primárně informační panel, i když některé funkce lze ovládat i přes něj.

Asi nejpodstatnější změnou je větší baterie. Tedy přesněji, baterie budou v telefonu dvě s celkovou kapacitou 3 700 mAh. Současný model má kapacitu baterie 3 300 mAh a je to kriticky málo. S aktivní dynamickou obnovovací frekvencí displeje se telefon na jedno nabití i při běžném provozu jen stěží dožije večera. S vypnutou funkcí je to lepší, ale stále nedostatečné.

Změní se i procesor, loňský Snapdragon 888 nahradí aktuální Snapdragon 8+ gen 1. Naopak stejná bude sestava fotoaparátů, možná dojde na nějaké softwarové vylepšení. Lze očekávat, že Samsung nebude zvyšovat ceny a novinka tak odstartuje na částce okolo 27 000 korun, jako tomu bylo loni u Z Flip 3. Ten aktuálně stojí 21 990 Kč.