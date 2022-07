Chytré hodinky Amazfit T-Rex 2 jsou outdoorový model s dobrou výdrží

První dojem, který na vás nové chytré hodinky od Amazfitu udělají, je opravdu robustní vzhled. O to více překvapí, když se je vezmete do ruky a zjistíte, že jsou na svůj vzhled relativně lehké (67 gramů). V podstatě na vás volají ať s nimi vyrazíte ven a zažijete nějaké dobrodružství a že vás při něm nenechají na holičkách, stejně jako většina hodinek chlubících se zvýšenou ochranou. V tomto případě je to splnění standardu MIL-STD 810G a voděodolnost 10 ATM. Hodinky slibují pracovat při teplotách od −40 stupňů až po 70 stupňů Celsia.

Většina povrchu je vyrobena z plastu, byť se například obvodový kroužek (luneta) tváří jako kovový. Platí to i pro řemínky, které si naopak na nic nehrají. Samotné silikonové řemínky nikde neřežou, jsou lehké, takže hodinky můžete nosit dlouhé hodiny.

Celkový design je trochu divoký s velkým bílým nápisem T-REX a popiskem každého ze čtyř tlačítek na bocích hodinek. Umožňují rychlé ovládání několika funkcí hodinek, které mohou pomoci zrychlit či zpřesnit ovládání hodinek, zejména pokud nosíte rukavice nebo se nechcete dotýkat displeje. Poněkud rušivá se nám na přímém sluníčku zdála červená tečka na horní části lunety, která při přímém nasvícení evokovala diodu, která na něco upozorňuje.

Zatímco velikost hodinek (47 × 47mm) je daná designem, na jejich výšce (13,7 mm), či chcete-li tloušťce se musela podepsat větší 500mAh baterie, která udržuje hodinky v chodu. V důsledku této výšky se nám poprvé stalo, se při sundavání batohu zasekl o hodinky popruh, když sjížděl po ruce. Ale to je spíže kuriozita, než reálný problém.

Základem hodinek je 1,39" kruhový AMOLED displej, který se tak díky obrazu tvořenému organickými diodami nezalekne ani přímého slunečního světla a nabízí výborném barevné podání. S rozlišením 454 × 454 zobrazovacích bodů si troufne i na poměrně jemné zobrazení, takže případné grafické znázornění výkonu je poměrně přehledné. Dotyková část je dostatečně citlivá a uživatelé s širšími prsty by ji měli být schopni pohodlně používat.

Vylepšené funkce

Co se týče funkcí, T-Rex 2 díky novému biometrickému senzoru podporuje mimo jiné sledování srdečního tepu, saturace krve kyslíkem a úrovně stresu. Hodinky jsou vybaveny snímačem srdečního tepu PPG, který dokáže sledovat saturaci krve kyslíkem (SpO2) a úroveň stresu. Údaje o saturaci krve kyslíkem a pulzu zhruba odpovídají hodnotám naměřený jednoúčelovými přístroji.

s tím souvisí i funkce pro měření jedním klepnutím, která zjistí vaši tepovou frekvenci, úroveň stresu, saturaci krve kyslíkem a dechovou frekvenci během 45sekundového měření, Během testování však musíte zůstat v klidu. Sledování spánku na hodinkách funguje dobře a poskytuje podrobnou analýzu vašich spánkových vzorců a úrovně spánku.

Jednou z hlavních novinek hodinek je dvoupásmové měření polohy. Během testování se ukázalo, že díky tomu hodinky poměrně rychle dokážou najít polohu jsou přesné. Nepozorovali jsme žádný výpadek GPS, takže se záznam trasy provedl v pořádku.

Hodinky jsou také vybaveny kompasem a barometrickým výškoměrem, které pomáhají určit vaši polohu a nadmořskou výšku. Mají také vlastní kalibraci barometru.

Amazfit T-Rex 2 nabízejí více než 150 sportovních režimů a každý si v nich najde to své. Nabízí běžné režimy, jako je chůze, běh, běžecký pás, jízda na kole, turistika, veslovací trenažér, snowboarding, lyžování a další.

Dalším důležitým vylepšením oproti předchozím,u modelu je vyšší kapacita baterie, u níž výrobce slibuje až 24denní výdrž při běžném používání a až 45denní výdrž v úsporném režimu. Při nastavení většiny funkcí a stále zapnutém displeji, byla výdrž baterie přes čtyři dny, což je výborný stav.

Co se týká ovládací aplikace Zepp, ta se od popisu hodinek Amazfit GTR 3 Pro příliš nezměnila.

Amazfit T-Rex 2 jsou zajímavé chytré hodinky s širokou škálou funkcí za atraktivní cenu pod 6 000 korun. Hodinky vynikají displejem, výdrží baterie, přesností a jsou dokonce pohodlné i při delším nošení.