Chytré hodinky Amazfit sázejí na displej a spočítají vám hraní her

Hodinky Amazfit GTR 3 Pro jsou nejvyšší model tohoto výrobce, který spolu s nimi představil i odlehčenou verzi GTR 3 a GTS 3. Za poměrně slušně vybavený přístroj, který cílí na sportovněji založené jedince, si firma řekne necelých pět tisíc korun. To přístroj řadí do kategorie náročnějších uživatelů, kterým vedle funkčnosti záleží i designu. A ten není špatný.

Kombinace velkého kulatého displeje, který opticky přetéká přes světlý hliníkový okraj (v nabídce je i černá), a kovových tlačítek dodává nádech luxusu, zvláště když displej není díky speciální upravě posetý otisky prstů. Dojem trochu kazí světlý řemínek, který by měl být kožený, ale nevypadá tak. Velice nás zaujala nízká hmotnost 42 gramy i s vyměnitelným řemínkem, která patří v této kategorii k nejnižším.

Displej na jedničku, ovládání za dvě

Pokud se zastavíme u samotného displeje, ten má poloměr 1,45 palce a udávané rozlišení 480 × 480 pixelů. Je dostatečně jemný (331 PPI) a dokáže výborně využít výhody AMOLED technologie, takže vás nenechá ve štychu ani na slunci. Jasnost a barevnost je excelentní, jak se na tuto technologii sluší. Firma udává jas odpovídající 1 000 nitům. Také obnovovací frekvence 60 Hz pomáhá plynulosti zobrazení, takže se při posouvání nic nevlní a netrhá.

Občasný problém jsme měli s dotykovým ovládáním. Někdy nevyhodnotí gesto tak, jak si přejeme, a proto je třeba si chvíli zvykat. Také ovládání pomocí bočních tlačítek není zcela domyšlené. Respektive se to týká horního, které je osazeno otočnou korunkou, jež funguje při posouvání bez problémů, ale pokud si chcete vybranou položku z menu rozkliknout, musíte se spolehnout na dotykovou plochu displeje. Stisknutí tlačítka vás totiž vrátí na hlavní obrazovku, což u mnohapoložkového menu občas naštve. U horního tlačítka s korunkou lze také nastavit, jaká funkce či aplikace se spustí při dlouhém stlačení.

Tak trochu souvisí s ovládáním i automatické spouštění některých aktivit, respektive nespouštění. Nepodařilo se nám totiž v menu najít nastavení, kde by se hodinky samy aktivovaly, například při chůzi, a nečekaly na to, až je uživatel spustí sám. Ale prý takto hodiny dokážou fungovat, jen nám se to nepovedlo.

Pod povrchem

Pojďme se podívat pod povrch. Jedním z dalších kladů novinky je relativně velká baterie (v kontrastu k hmotnosti), která má kapacitu 450 mAh. To opravdu není málo a podle výrobce by měla GTR 3 Pro udržet v chodu zhruba 14 dní. Z naší zkušenosti se však při pravidelné aktivitě a 24hodinovém nošení se zapnutými funkcemi na sledování různých tělesných hodnot, jako jsou tep, okysličení krve atd., baterie vybije za zhruba pět dní, někdy i dříve. Na druhou stranu toto extrémní využívání není běžné, a tak se dá čekat, že hodinky běžně vydrží běžet deset dní, než je budete muset znovu nabíjet.

Nabíjení probíhá pomocí malé kolébky, která se magneticky připne přímo na spodní plastovou část hodinek. Dobíjecí kabel je také jedinou komponentou, kterou uživatel najde v balení. Při zapojení do elektřiny se zároveň automaticky na displeji ukazuje aktuální stav akumulátoru. Plné nabití zcela vybitých hodinek trvá zhruba dvě hodiny, z 20 na 80 % baterie se uživatel dostane asi za zhruba tři čtvrtě hodiny.

Firma neuvádí, jakým procesorem nebo jakou operační pamětí jsou hodinky vybaveny, ale v kombinaci s vlastním operačním systémem Zepp běží svižně a ani jednou nás nenechaly na holičkách.



Co naopak víme, je kapacita úložného prostoru 2,4 GB, slouží k ukládání uživatelských dat. Můžete si tam tak nahrát hudbu, kterou vám hodinky samy přehrají.

Mezi další známou výbavu hodinek patří mikrofon a reproduktor, které slouží třeba pro nahrávání a přehrávání audiopoznámek nebo jako handsfree připojeného telefonu. Při tomto úkonu se hodí mít hodinky blízko úst, ne tedy spolu s rukou opřené třeba o opěradlo židle. S člověkem na druhé straně „drátu“ si tak mnohem více rozumíte.

Hodinky mají také senzor teploty nebo kompas, obojí není moc přesné, ale je to možná dáno především v druhém případě úspěchem při kalibraci. Využít také může barometr, zde jsme přesnost měření nebyli schopni ověřit.

GTR 3 Pro jsou vybaveny nejnovějším snímačem BioTracker 3.0 se dvěma LED diodami a šesti snímacími fotodiodami. Hodinky tak umí sledovat srdeční tep a saturaci krve kyslíkem (SpO2), a to vše lze zapnout na 24hodinové sledování. K dispozici jsou i další možnosti, včetně kvality dýchání během spánku a samotného monitoringu spánku. Z moderních funkcí tak chybí jen měření krevního tlaku, ale tím není vybavena ani drtivá většina dražších hodinek.

Chytré hodinky s důrazem na sport a zdraví

Hlavní charakteristiku vašeho stavu a úsilí pak shrnuje do PAI (Personal Activity Intelligence) skóre vyhodnocujícího údaje za posledních sedm dní, a snaží se tak uživatele donutit k dosažení PAI skóre minimálně 100 bodů. Vliv na to má vaše pohybová aktivita, ale třeba i naměřená úroveň stresu. Hodinky si také pamatují vaši předchozí aktivitu a nabídnou vám takřka souboj s vlastním já.

Hodinky mají v nabídce nepřeberné množství aktivit, přes klasickou chůzi či běh, exotičtější lov a rybaření až po „židlový“ esport nebo šachy. V tomto případě se aplikace orientuje především podle tepu. S hodinkami se nemusíte bát jít do vody, protože splňují voděodolnost do pěti atmosfér, což odpovídá hloubce 50 metrů. My jsme si ověřili přesnost měření kroků. Při standardní rychlé chůzi kolem čtyř až pěti kilometrů za hodinu se odchylka od reality pohybovala na úrovni jednoho až tří procent oběma směry. Při sto krocích jsme tak někdy naměřili 97, jindy třeba 101.

Výhodou systému je, že dokáže komunikovat s většinou zdravotních aplikací jako Google Fit, Apple Health, RunKeeper, Strava a další.



Každou aktivitu dokáže aplikace hodinek vyhodnotit i sama. Popíše vám tak kde a kudy jste se pohybovali, jak dlouho jste byli v různých zónách srdečního tepu, včetně doby maximálního příjmu kyslíku (VO2 Max).

Pokud zrovna necvičíte, ale chcete si změřit aktuální stav, lze jednou nabídkou v menu vybrat možnost rychlé 45sekundové kontroly, která naměří základní údaje, od tepové frekvence přes saturaci kyslíkem až po frekvenci dýchání a stres.

Spojení se světem

Výhodou hodinek je připojení na wi-fi, takže nemusí být aktuálně spárované s mobilním telefonem. Můžete tak například využít hlasové asistentky Amazon Alexa a třeba si na dálku zatáhnout žaluzie. Dostanou se k vám také údaje o počasí. Integrovaný systém na určování polohy využívá údaje z GPS, Galilea a dalších. Chybí snad jen čip NFC, zařízením tak nelze platit.

Při spojení s telefonem je pak v nabídce balík standardních funkcí jako přijímání SMS a upozornění, již zmíněné handsfree s možností vytočit číslo přímo na telefonu. Textové odpovědi musíte tvořit na telefonu. Hodinky nemají žádnou formu klávesnice ani funkci na přepis hlasu. A je možné říci zatím.

Operační systém Zedd je zatím nový, tak se možná časem dočkáme třeba této funkce nebo nějaké formy navigace, když už mají hodinky GPS. Ostatně, již nyní je zde položka laboratoř. Zatím je v ní jen funkce na vzdálenou spoušť fotoaparátu, bez toho, aby se na hodinky přenášel obraz. Také je většina věcí v angličtině a občas na vás vyskočí i obrázkové písmo.