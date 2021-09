Potichu, bez fanfár. Apple do této chvíle prodal už dvě miliardy iPhonů

Informaci tak zveřejnil analytik Horace Dediu na svém blogu Asymco. Dediu má rumunské kořeny, ale už dlouho žije v USA a v době, kdy Apple představoval první iPhone pracoval jako analytik pro Nokii, tehdy světovou jedničku.

Nyní je Dediu považovaný za specialistu na produkty Applu a právě k iPhonům zveřejnil zajímavý údaj. Apple měl do této chvíle už prodat dvě miliardy těchto chytrých telefonů. Zajímavé je, že na první miliardu musela firma čekat devět let, na druhou už jen let pět. První oslavila sama, teď ovšem Apple nic neuvádí, prodejní čísla totiž už několik let nezveřejňuje.

Důvod je prostý, mnohem širší portfolio přístrojů v posledních letech, což potvrzuje letošní sestava čtyř modelů řady 13. Dediu uvádí, že aktuálně je po celém světě zhruba miliarda uživatelů iPhonů, což je asi 26 procent ze všech světových uživatelů chytrých telefonů.

Applu se daří i v Česku, trvale se pohybuje na pozici třetího až pátého největšího dodavatele chytrých telefonů. Ve světě je na tom ještě mnohem lépe. Na domácím americkém trhu má aktuálně Apple (iPhony) podíl zhruba 60 procent. A i ve Velké Británii to je podle Dediu 50 procent. Zajímavostí je, že na iPhony v posledních dvou letech přešlo 14 procent Američanů a 10 procent Britů.

V rámci své nabídky má sice Apple v posledních letech široké portfolio iPhonů, ale v porovnání s konkurencí je to vlastně extrémně úzká nabídka. Takový Samsung, Xiaomi nebo jakýkoliv jiný výrobce má v aktuální nabídce desítky modelů.

Nabídka iPhonů v USA podle ceny

Navíc konkurence nabízí přístroje od nejlevnějších po nejdražší, třeba Samsung má na českém trhu přístroje od 3 800 do 49 000 korun. Apple vynechává nejlevnější segment, takže jeho cenové rozpětí modelů je 12 000 až 47 400 korun.



Jenže Apple je segment sám pro sebe a jeho aktuální nabídka je vlastně extrémně široká v porovnání s minulostí. Dediu to dokládá velkým grafem, z kterého je patrné, že Apple v rámci USA aktuálně pokrývá celý segment od 400 po 1 600 dolarů (což je stejné jako v Česku, jen jsou ceny uvedené bez DPH).

Z grafu je také dobře patrné, o kolik menší byla nabídka v začátcích produkce iPhonů a do roku 2017, po kterém došlo k výraznému rozšíření modelů a jejich jednotlivých variant.