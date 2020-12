Antipřehled. Tyto smartphony bychom si k Vánocům nikdy nekoupili

Na rovinu přiznáváme, že špatných koupí na trhu až tolik není. Pokud se budete držet zavedených značek a hlavně autorizovaných prodejců, kde nemůže dojít k problémům se zárukou a podobně, valná většina smartphonů bude splňovat určitý standard.

Tedy alespoň v případě, že si stanovíte nějaká rozumná očekávání a hlavně ještě rozumnější cenové rozpětí. A to nás přivádí hned k prvnímu obecnému tipu, kupovat opravdu hodně levné smartphony a očekávat od nich víc než jen volání a SMS je špatný předpoklad. Podle nás je absolutní minimum za smartphone zhruba 2,5 až 3 tisíce korun. Pokud budete kupovat ještě levnější a očekávat od něj cokoliv víc než to nejzákladnější, budete nepříjemně překvapeni.

I u opravdu levných telefonů se zprvu může zdát, že leccos zvládnou, jenže hodně brzy narazíte na strop v podobě plnící se paměti, nestíhajícího procesoru nebo neodladěného softwaru. Opět zdůrazňujeme: za předpokladu, že od něj očekáváte cokoliv víc než jen ty základní funkce.



Přitom už v kategorii od tří do čtyř tisíc korun lze na trhu najít překvapivě dobře vybavené telefony. Obvykle to jsou starší modely, jenže to dnes znamená, že jsou to přístroje představené maximálně před rokem a často třeba z letošního jara.

Výprodejové modely ano, ale veterány už ne

Druhý obecný tip se týká starších telefonů. Ačkoliv můžete narazit leckdy na opravdu dobrou nabídku na „výběhový“ kousek, kupovat telefony staré tři a víc let se vám může vymstít zejména po stránce chybějících softwarových aktualizací, protože valná většina výrobců (snad až na Apple) už se k takto starým kouskům nechce vracet. Dost možná tak obdržíte nějakou tu nejkritičtější záplatu na potenciální chyby v systému (někdy ani to ne), ale to je asi tak všechno.



Třetí obecný tip bychom dali do souvislosti s podporou 5G sítí. Ano, je výhodou ji mít, ovšem v tuto chvíli ještě není úplně na místě se za tímto parametrem za každou cenu hnát, obzvlášť v případě, že by to pro vás znamenalo několikatisícový příplatek, nebo pokud stejně mobily měníte po zhruba dvou až třech letech. Jednou se hodit jistě bude, ovšem aktuálně to ještě není zdaleka tak kritická věc, jak by se mohlo zdát.

Obejdete se bez služeb Googlu?

No a nakonec by bylo také vhodné zmínit, že ačkoliv se aktuální modely od Huaweie a Honoru zdají být skvělým poměrem ceny a výkonu, nezapomeňte na fakt, že neumí služby Googlu a zdaleka ne všechny aplikace, na které jsme z Androidu zvyklí. U Honoru by se ovšem situace mohla časem zlepšit, jelikož jej Huawei nedávno prodal a teoreticky tak osvobodil od amerických sankcí. A výjimkou mohou být tablety, tam lze vše řešit přes prohlížeč, takže to tolik nevadí.



A teď konkrétně. Následující telefony sice samy o sobě špatné nejsou, ovšem dají se najít modely, které jsou zkrátka po všech stránkách lepší koupí.

Začněme jedním z asi nejvíce nepovedených top modelů letošního roku, kterým je Samsung Galaxy Note 20 (neplést s Ultra verzí). Ten je v současnosti i ve slevě stále dražší než například daleko zajímavější Galaxy S20 FE 5G, který má lepší displej, větší baterii, lepší výkon a podporuje navíc i paměťové karty. Výhodou Notu 20 je jen integrovaný stylus, který za to všechno zkrátka nestojí.

Sony Xperia 1 II

V prémiovém segmentu ještě zůstaneme, dlouhodobě zde na konkurenci nestačí modely Sony. Letošní top model Xperia 1 II je sice sám o sobě velice slušný smartphone, navíc s bezkonkurenčním 4K rozlišením displeje, ovšem říci si za něj 30 tisíc korun zkrátka nedává smysl. Levněji jde sehnat letošní špičku Samsungu, Galaxy Note 20 Ultra (s výborným fotoaparátem i špičkovým displejem), a za stejné peníze i úplně nejnovější iPhone 12 Pro.

Ve vyšší střední třídě si dávejte pozor na modely, které hrají na luxusní zpracování, ovšem v mnohých případech mají ve výbavě celkem znatelné kompromisy. Ukázkovým příkladem je Nokia 8.3, která stojí 15 tisíc korun, ovšem její výbava víceméně stojí a padá na podpoře 5G, jinak v ní nenajdeme prakticky nic, co u telefonů o pár tisíc levnějších.

Prakticky tu samou výbavu dostanete třeba u výrazně levnějšího modelu OnePlus Nord. A nebo si za stejnou cenu kupte Xiaomi Mi 10T Pro, které má větší baterii, rekordně rychlý 144Hz displej a výkonnější procesor.



Samsung Galaxy A42 5G

Vyšší střední třída se letos nepovedla ve formě modelu Galaxy A42 5G Samsungu, který pro podporu sítí 5G obětoval až příliš, zejména rozlišení displeje: HD+ panel za cenu 9,5 tisíce je zkrátka drsný kompromis. Pokud sháníte nějaký slušný smartphone do deseti tisíc korun a 5G prostě potřebujete, sáhněte raději po Mi 10T Lite od Xiaomi nebo Motorole G 5G Plus.



Ve střední třídě už vyloženě špatných voleb moc nenajdeme, ale vyhnuli bychom se výprodejovým modelům iPhone 6s. Ano, mít iPhone s aktuálním softwarem za šest tisíc zní hodně lákavě, ale uvědomte si, že pořád jde o pět let starý telefon s parametry zcela mimo to, co nabízí konkurence s Androidem. Pokud opravdu chcete levnější iPhone, mrkněte do bazarů po nějakém iPhonu X, Xs nebo 11 z druhé ruky.