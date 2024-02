Předplacenkáři získají neomezená data na zkoušku. Ale jen jednou v měsíci

Možnost užívat si zdarma neomezených dat jednou měsíčně po dobu 24 hodin, a to každý měsíc znovu, získají všichni zákazníci, kteří si po 5. únoru nově aktivují předplacenou GO kartu. A to konkrétně některou z těch obsahujících jeden, tři či sedm gigabajtů mobilních dat.

I předplacenkáři jsou totiž uživateli smartphonů – podle statistik O2 je mezi nově příchozími používá víc než devadesát procent zákazníků. Velké procento předplacenkářů přitom dává stále přednost připojení k internetu přes wi-fi sítě, a to ne vždy dobře zabezpečené. O2 v této souvislosti upozorňuje, že s kyberútoky se podle jeho statistik potýkají čím dál častěji i běžní uživatelé internetu.

Data naplno zdarma si zákazník s jednou z výše zmíněných GO karet může aktivovat v libovolný den. Učinit tak může třeba jen na zkoušku nebo ve chvíli, kdy potřebuje být delší dobu online, například při nutnosti využít online mapy či nedostupnosti wi-fi připojení.

Základními předpoklady jsou aktivovaný datový balíček a povolená mobilní data v zařízení. Aktivaci Dat naplno zdarma pak zákazník provede v aplikaci Moje O2. Neomezené datové připojení zdarma bude mít k dispozici 24 hodin. Bude-li si chtít užívat neomezených Dat naplno i další den, pak již musí počítat se standardním poplatkem ve výši 49 korun. I v takovém případě si data aktivuje opět v aplikaci Moje O2. Neomezená data na denní bázi mohou využívat i předplacenkáři T-Mobilu, balíček je vyjde na 69 korun.