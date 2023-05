Sourozenci prosili o mobil, aby zavolali matce. Pak tasili pistoli

Podle kapitána Jasona Heltona z policejního oddělení Charlotte-Mecklenburg k blíže neurčené ženě procházející po parkovišti přistoupili dva mladí sourozenci ve věku 6 a 12 let s žádostí, zda by mohli z jejího telefonu zavolat své matce. Jakmile jim však svůj telefon dala, daly se děti na útěk. Okradená se je instinktivně vydala pronásledovat, takový vývoj situace však jistě nečekala.

Starší ze sourozenců na ni totiž podle Heltona vzápětí vytáhl pistoli, kterou na ženu namířil a následně se ji snažil její rukojetí udeřit. Děti poté zamířily do nedalekého obytného komplexu, informoval portál NBC News.

Přivolaní policisté pročesávali okolí a poměrně rychle našli matku sourozenců. Ta s nimi spolupracovala a umožnila jim vstup do domu, kde policisté hledali zbraň, o níž se domnívali, že byla použita při loupeži. Tu skutečně našli, ukázalo se však, že nešlo o skutečnou pistoli, nýbrž o vzduchovou na BB projektily.

Kapitán Helton nicméně novinářům na tiskové konferenci ukázal, že na první pohled tato zbraň vypadá téměř identicky jako skutečná pistole. Naznačil tedy, že celá tato situace mohla skončit tragicky.

„Mohli jsme tu mít co do činění s něčím opravdu, opravdu tragickým. Mohli jsme mít co do činění s dvanáctiletým dítětem, které by možná přišlo o život, nebo dokonce šestiletým,“ dodal.

Dvanáctiletý chlapec se vyšetřovatelům přiznal, že ženě telefon ukradl a následně na ni vytáhl zbraň. Nyní kvůli tomu čelí obvinění z ozbrojené loupeže a také poškození cizí věci. Mladší sourozenec vzhledem k nízkému věku, kvůli němuž policie nezveřejnila ani bližší informace, žádnému obvinění nečelí. Helton nicméně upozornil, že počet zločinů páchaných nezletilými roste alarmujícím tempem.

„Naši policisté se každý den zabývají mladistvými, majetkovými trestnými činy, násilnými trestnými činy. A když říkám mladistvé, myslím tím děti, mám na mysli věk 11, 12, 13, 14 let a zdá se, že jsou stále mladší a mladší,“ dodal a vyzval rodiče, aby měli přehled o tom, kde jejich děti jsou a co dělají.

A to včetně toho, co zveřejňují na sociálních sítích. Jak se totiž ukázalo, obviněný mladík totiž jen pár dní před loupežným přepadením zveřejnil na sociálních sítích snímek, na kterém pózuje se zbraní.