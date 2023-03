Kvůli nezvyklému iPhonu má oplétačky se zákonem. Policisté jsou v šoku

O neobvyklém nálezu informoval policejní důstojník Daniel Walton své kolegy na schůzi sboru v pondělí 6. března. Podle britského portálu BirminghamLive uvedl, že na první pohled nebylo vůbec patrné, že nejde o běžný iPhone. Až při důkladnější kontrole zjistil, že je to elektrický paralyzér maskovaný za smartphone Applu. Chlapec, jehož věk nebyl stejně jako důvod kontroly upřesněn, se tím však dostal do problémů.

Držení takového zařízení bez příslušného povolení je totiž ve Velké Británii trestné. Chlapec povolením nedisponoval, a tak byl kvůli podezření z držení útočné zbraně zatčen. Následně byl však až do dalšího vyšetřování propuštěn na kauci.

„Musím přiznat, že jsem nikdy předtím neslyšel o pouzdru na telefon s taserem,“ řekl podle britského portálu radní Richard Parkin na schůzi policejního sboru.

Zde je však nutné upřesnit, že o taser nešlo. Taser je totiž střelná zbraň, která na cíl (protivníka) vystřeluje elektrody. V případě zařízení zabaveného při kontrole v Sutton Coldfield šlo o paralyzér, tedy nesmrtící zbraň používaná především v sebeobraně, která generuje elektrický výboj. Útočník je po působení elektrického šoku kvůli ochromení funkce příčně pruhovaného svalstva dočasně paralyzován.

Podle Parkina šlo o zařízení pravděpodobně vyvinuté ve Spojených státech právě coby obranný prostředek při přepadení. Na americkém Amazonu lze totiž elektrické paralyzéry běžně pořídit, a to v rozličném provedení. V nabídce nechybí právě ani věrná kopie iPhonu. Podoba s běžně používanými věcmi je přitom záměrná: potenciální cíl (útočník) by neměl do poslední chvíle pojmout podezření, že to, co jeho oběť drží v ruce, je zbraň, která jej paralyzuje.

„Může způsobit šok až o síle 650 000 voltů,“ dodal k zařízení, které důstojník Walton zabavil chlapci v Sutton Coldfieldu, s tím, že ve Velké Británii je držení nesmrtícího „taseru“ trestným činem, za který podle něj hrozí odnětí svobody v maximální délce deseti let.

Je přesvědčen, že dotyčné zařízení bylo dovezeno ze zahraničí. Ve Velké Británii není totiž snadné něco takového pořídit, zatímco v některých státech USA je takováto zbraň legální. Nevyloučil nicméně ani možnost, že důstojníkem zabavený paralyzér maskující se za iPhone pochází z organizované činnosti.

Podotkl také, že lidé, kteří si takové „telefony“ přivezou ze zahraniční dovolené, si patrně vůbec neuvědomují, že její držení je nezákonné. Do problémů se však mohou dostat třeba i zahraniční řidiči, kteří u sebe paralyzér běžně vozí kvůli ochraně a britští policisté jej objeví třeba při rutinní dopravní kontrole.

„Moje rada zní, pokud máte pouzdro na taserový telefon nebo podobnou elektrošokovou zbraň, odneste je na nejbližší policejní stanici k okamžité likvidaci,“ doporučil Parkin.