Dodavatele 5G si mají řešit operátoři, nikoliv stát. Říká studie Huaweie

Česko by mělo posuzovat dodavatele technologií pro mobilní sítě 5G na základě technických kritérií při zachování mimořádné možnosti státu vyloučit dodavatelskou firmu na základě politického rozhodnutí. Rizikovost dodavatelů by měli primárně hodnotit operátoři, kteří jsou za bezpečnost sítí zodpovědní, a nikoliv stát. Vyplývá to ze studie advokátní kanceláře Toman & Partneři, kterou prezentovala na tiskové konferenci spolu s firmou Huawei, která studii platila.

Huawei musí nyní řešit problémy na všech frontách. Přestože je to stále jeden z největších výrobců smartphonů a telekomunikační infrastruktury, především na trzích v Evropě a v Americe začíná ztrácet pozice.

Základním problém Huaweie je embargo, které na firmu uvalily USA. Firma tak ztratila přístup k americkým technologiím i k dodavatelům, které je používají. Na divizi mobilů to dopadá fatálně, u divize produkující telekomunikační infrastrukturu to takový problém není, ta naopak řeší v mnoha zemích politický odpor k tomu, aby se na výstavbě infrastruktury Huawei podílel. A to platí pro Česko i jiné evropské státy.

V případě telekomunikační infrastruktury je Huawei technologicky velmi silný, operátoři připouštějí, že především v implementaci 5G má firma náskok a omezení konkurence by trhu nemuselo prospět. Pokud by byla z budování sítí vyloučena, tak by to určitý dopad pravděpodobně mělo. Na druhou stranu je potřeba řešit i bezpečnostní rizika, na která upozorňuje především americká administrativa. Nutno připomenout, že Huawei je součástí americko-čínské obchodní války jako asi světově nejznámější čínská společnost.

Přesvědčování o bezpečnosti

Huawei používají všichni tři operátoři Infrastrukturu Huaweie používají všichni tři tuzemští operátoři, tedy T-Mobile, O2 i Vodafone. Využití je různé, Huawei dodává v podstatě všechny části infrastruktury. Obvykle však operátoři využívají všechny hlavní dodavatele.

Huawei se proto snaží přesvědčit odborníky a veřejnost, že ho lze považovat za bezpečného dodavatele. I proto si nechává vypracovat různé studie, které mají ukázat na dopady rozhodnutí o připuštění nebo nepřipuštění firmy k budování mobilní infrastruktury (a dalších technologií, firma dodává i infrastrukturu pro pevné sítě nebo datacentra a další služby).

Nejnovější studie advokátní kanceláře Toman & Partneři uvádí, že zohlednění netechnických kritérií, tedy těch převážně politických, je sice legitimní, ale že když se aplikují paušálně bez zohlednění technických kritérií, tak to může znamenat vyloučení dodavatele. Ten přitom nemusí pro stavbu sítí znamenat bezpečnostní riziko.

Německo vzorem?

Podle studie by se tak měl používat německý model, který kombinuje technické posouzení a následné politické posouzení za předem stanovených podmínek. Studie sice mluví všeobecně, ale je jasné, že se týká v podstatě výhradně Huaweie, možná ještě další čínské firmy ZTE. Ostatní výrobci infrastruktury, tedy Nokia, Ericsson a Samsung tyto problémy řešit nemusí.

Huawei podle médií nedávno nezískala v Česku od Národního bezpečnostní úřadu bezpečnostní prověrku na úroveň tajné. Pro spolupráci s českými operátory při budování mobilních sítí 5G v Česku ale prověrku nepotřebuje. V roce 2018 před používáním softwaru i hardwaru od Huaweie varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Chtějí transparentní diskusi

Klíčem k řešení je podle Tomana transparentní diskuse mezi státem, operátory, dodavateli a odbornou veřejností, především však důsledné oddělení politického a právního posouzení činnosti dodavatelů a technických a netechnických kritérií.

Podle viceprezidenta Huawei pro region střední, východní a severní Evropy Radoslawa Kedzii by průlomem v otázce zabezpečení 5G sítí mohlo být certifikační schéma NESAS, které se zaměřuje na produkty a zařízení určené pro sítě 4. a 5. generace. Schéma je podle něj standardizovaným mechanismem hodnocení kybernetické bezpečnosti. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, a je tedy společné pro všechny výrobce, kteří by chtěli do sítě integrovat svá řešení.

Právě NESAS by podle Kedzii mohl být cestou k posuzování bezpečnosti dodavatelů vzhledem ke svému zaměření na technickou stránku každého výrobku, nikoliv na původ dodavatele.