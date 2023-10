Na vlastní byt nemají, jdou do podnájmu

Devět z deseti Čechů by chtělo bydlet ve vlastním, ať už v domě se zahradou, či v panelákovém bytě. Vyplývá to z letošního průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny. Pro mnohé je však tento sen jen těžko dosažitelný, a to zejména kvůli drahým hypotékám. Mnozí se tak musí spokojit s bydlením v podnájmu, které často představuje dostupnější alternativu.

Trend zpozorovala i realitní makléřka Ivana Stárková z děčínské pobočky realitní kanceláře RE/MAX. Zájem o koupi nemovitostí podle ní za poslední rok klesl asi o 30 až 40 procent. „Poptávka je minimální, je spíš po nájmu. Je dost faktorů, které na to mají vliv. V první řadě úroková sazba, která je pořád dost vysoká a lidi nedosáhnou na hypotéku. Pak ceny energií a nákladů na život obecně, takže si spousta lidí rozmyslí, jestli něco koupit. Spíš šetří peníze,“ vysvětluje Stárková.

Stejný trend pozorují makléři i na Litoměřicku. Podle Zbyňka Pěnky, makléře realitní kanceláře Reno, se značně propadla zejména poptávka po koupi panelákových bytů. Zaznamenal naopak zvýšený zájem o bydlení v podnájmu, a to asi o 10 procent. „Nájemní bydlení převažuje z hlediska počtu poptávek, realizujeme minimálně pět pronájmů měsíčně v Litoměřicích a okolí. Tam počítám Terezín a Lovosice, kde je poptávka víceméně stejná. Tolik prodejů se nerealizuje,“ popisuje Pěnka současnou situaci.

Zvýšená poptávka po bydlení v podnájmu se však projevila i na výši nájemného, podle Pěnky se zvedlo asi o 10 až 15 procent. „Pokud je byt kvalitní, to znamená, že je to byt, který v paneláku nemá jádro a původní kuchyň, ale je – řekněme – poplatný 21. století, tak se pronajímá bez služeb za 12 tisíc. Může to být víc a může to být také o pětistovku míň. Ty byty mají něco mezi 70 až 75 metry čtverečními,“ říká realitní makléř k situaci na Litoměřicku. Menší byty 2+kk o výměře 32 až 42 metrů čtverečních, které jsou nejžádanější, se v lokalitě pronajímají v cenovém rozmezí od 9 200 do 9 700 korun za měsíc.

Výše nájemného se v Ústeckém kraji může lišit v závislosti na lokalitě. Podle webových stránek reality.idnes.cz stojí byt 2+kk o výměře 40 metrů čtverečních v Bílině 9 500 korun na měsíc, avšak za stejně velký byt si lidé v Roudnici nad Labem připlatí o několik tisíc víc – měsíční nájem zde činí 13 800 korun. Oba byty jsou zrekonstruované a vybavené novou kuchyňskou linkou. V ceně nájemného nejsou započítány poplatky za služby ani výdaje za elektřinu.

Podobný pohyb cen v závislosti na lokalitě je znát i v sousedním Libereckém kraji. Realitní makléř Jan Kreibich ze společnosti Kreibich nabízí byt 3+1 v krajském městě průměrně za 14 až 15 tisíc korun na měsíc bez služeb a energií. Oproti tomu v České Lípě činí podle webu reality.idnes.cz měsíční nájemné v bytě 3+1 8 500 až 9 tisíc korun.

Pokles zájmu o koupi nemovitostí způsobil také jejich postupné zlevňování. Zdeněk Pěnka vysvětluje, že počet nemovitostí na trhu kvůli nezájmu o koupi narůstá, a pokud chce člověk dům či byt prodat, musí v rámci konkurence na trhu snížit jeho cenu. „Tři roky zpátky byl byt 3+1 v průměru za tři a půl milionu, teď jsou byty na hranici tří milionů a řada nabídek je už pod tři miliony,“ vysvětluje Pěnka.

Souhlasí s ním Barbora Přibylová z chomutovské pobočky společnosti M&M Reality. Ceny nemovitostí se podle ní oproti minulému roku snížily poměrně razantně. Sama prý pokles zájmu o jejich koupi nezaznamenala, poptávka je podle ní stejná jako dříve.

V kraji moc novostaveb není

Pokud už se lidé rozhodnou, že si koupí vlastní nemovitost, budou se muset porozhlédnout spíše po starších domech. V Ústeckém kraji totiž mnoho novostaveb nevyrůstá. Pěnka nastiňuje, že se tak děje hlavně kvůli nižším výnosům pro investory a developery v menších městech.

„Investorům a developerům se vyplatí realizovat tyhle projekty ve větších městech nebo tam, kde je bydlení dražší, to znamená Praha, prstenec Prahy a další města. V menších regionech se z tohoto důvodu a třeba i kvůli nedostatku vhodných pozemků zástavba realizuje minimálně, jsou to jednotlivosti,“ upřesňuje.