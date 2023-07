Malé zooparky lákají hlavně rodiny s dětmi

Letní prázdniny přímo vybízejí k nejrůznějším výletům. Především rodiny s dětmi v mezičase mezi dovolenými či tábory přímo nasávají nejrůznější turistické atrakce. K nejoblíbenějším přitom dlouhodobě patří výlety za zvířaty. A nemusí jít jen o velké zoo ve Dvoře Králové nad Labem, Praze nebo Liberci. I v okolí Hradce Králové lze navštívit řadu míst, které kontakt dětí se zvířaty uspokojí a přitom nezruinují peněženky. Vybrali jsme několik tipů, kam lze s dětmi vyrazit. Na některá místa dojedete i na kolech. Ve většině případů mají děti do 3 let vstupné zdarma.

Zoopark Stěžery

Asi nejatraktivnější malá zoo v okolí Hradce je ve Stěžerách. Dojedete tam i městským autobusem číslo 16 nebo na kole, ale potíže neudělá ani cesta autem. Odstavné parkoviště je hned u hlavní silnice, odkud jste u zooparku pěšky za pár minut. Uvidíte tu třeba velblouda, klokany, zebry, pumu nebo dikobrazy. Ve vnitřních teráriích je několik plazů a v ekocentru také různé druhy papoušků. Mírně vyšší je vstupné, které činí 200 korun za dospělého a 100 korun za dítě. Otevřeno mají každý den od 10 do 17 hodin.

Přírodovědné centrum

Hlavně menší děti spolehlivě zabaví i Přírodovědné centrum v hradecké Základní škole Bezručova jen pár kroků od zastávky Labská kotlina. V teráriích můžete obdivovat agamy, anakondu, několik druhů ještěrek či gekonů, užovky nebo varana. Pozorovat vás budou také kosmani či tamaríni, uvidíte sklípkany i drobné hlodavce. Otevřeno je každý den od 9 do 20 hodin, dospělí zaplatí 70 a děti 50 korun. V areálu je také výběh s kozami či bažanty.

Obří akvárium

Hned vedle Přírodovědného centra najdete také Obří akvárium s tropickými rybami a rostlinami z Jižní a Střední Ameriky. Zdejší nádrž má objem 130 tisíc litrů a je největším sladkovodním akváriem v České republice. Žije v ní na 40 druhů ryb. Akvárium je otevřené od 9 do 18 hodin, v pondělí od 11 do 16 hodin, vstupné činí 150 korun pro dospělého a 100 korun pro dítě. Každý čtvrtek od 13.30 do 14.30 lze vidět i krmení ryb potápěčem.

Hradecké lesy

Chcete-li se schovat před letním sluncem, můžete vyrazit také do hradeckých městských lesů. Obory se zvířaty najdete u hlavní cesty Hradečnice, avšak z konečné linky číslo 9 se připravte na delší procházku. Obory jsou necelé 3 kilometry od lesního hřbitova. Přímo u Hradečnice je výběh divočáků a daňků s muflony, jen o kousek dál u rybníka Na Olšině najdete jeleny sika Dybowského. V lesích je také obora s jeleny lesními a jeleny milu, nachází se na okraji lesa u obce Hoděšovice, ale zvířata jsou zatím plachá. Výhodou městských lesů je, že vstup je zdarma, navíc v okolí je řada zážitkových stezek i asfaltový okruh pro cyklisty a inline bruslaře nebo na nová lesní běžecká stezka.

Biopark Štít

Podobnou velikost jako Zoopark Stěžery nabídne Biopark Štít. K němu už musíte autem. Je u dálnice D11, asi 4 kilometry od sjezdu 62 u Chlumce nad Cidlinou. V bioparku najdete především lvy, tygry a levharty, ale také lamy, pštrosy, tamaríny, lemury nebo želvy. Otevřeno je každý den od 10 do 18 hodin a vždy v 11 a 15 hodin si můžete vyslechnout komentář chovatelů. Příspěvek na krmení je pro dospělého 200 korun, senioři zaplatí 150 a děti 120 korun.

Zookoutek Vysoké Chvojno

Stejně jako do hradeckých lesů lze vyrazit za lesní zvěří také do nedalekého Vysokého Chvojna. Obora s jeleny, daňky, muflony či srnkami se rozkládá před penzionem Zámeček, kde je i několik herních prvků pro děti. Od obory lze vystoupat do zdejšího arboreta. Vstup k oboře je zdarma. V obci je také výběh s bizony.

Kočkovité šelmy

Nedaleko Vysokého Chvojna je soukromá zoo zaměřená na kočkovité šelmy. V sousedním Chvojenci je však vstup možný pouze po předchozí rezervaci. Poplatek je 200 korun za dospělého a polovina za dítě. Prohlídka s průvodcem a výkladem mezi lvy, tygry, pumy či rysa trvá hodinu. Otevřeno je od středy do neděle.