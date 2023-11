Kampaň, kde dámské plavky nafotili muži, boří sociální sítě

Vzkazují: „Když to sluší nám, bude to slušet každé ženě. Chceme, aby se ženy cítily krásné a sebevědomé, bez ohledu na to, jakou mají postavu.“

Tato kampaň je způsobem, jak značka GoldBee bojuje proti stereotypům a povzbuzuje nejen ženy, aby se cítily skvěle. Majitel společnosti chce ukázat, že krása je o sebevědomí. Jeho nevšední vystoupení s kolegou Kienem v kampani tak slouží jako výzva, aby všichni, ale především ženy přijaly své tělo, a zároveň jako důkaz, že GoldBee je značka, která své zákazníky podporuje a inspiruje.

Vyrobeno v Česku, s láskou k ženám všech velikostí a forem.

Odezva na tuto kampaň byla rychlá a nesmírně pozitivní. Dosah na sociálních sítích již překročil vysoké stovky tisíc a zahrnuje desítky tisíc lajků a především tisíce podporujících komentářů.

Majitel na tuto situaci reaguje: „Jsem překvapen velikostí a především pozitivitou dopadu této kampaně. Předpokládali jsme mnoho negativních reakcí, ale většina lidí nás v našem úsilí podporuje, za což jsme jim všem nesmírně vděční a do velké míry pozitivně překvapení.“

GoldBee se svým sortimentem stahovacího oblečení je po této kampani bezpochyby novým českým love-brandem.

GoldBee stahovací plavky nejsou určeny pouze pro ženy s pár kilogramy navíc. Jsou vhodné pro každou, která si přeje vypadat a cítit se skvěle na pláži, nebo u bazénu.

Realita je totiž taková, že velké procento žen má problémy se sebepřijetím. Proto GoldBee nabízí širokou škálu plavek všech střihů, velikostí i barev. Většinu produktů má od běžné XS až do 4XL. A nejen to! Všechny legíny dokáží na zakázku zkrátit na 7/8, 3/4, nebo dokonce prodloužit o tolik cm, kolik zákaznice potřebuje.

„Snažíme se vytvořit zakázkovou krejčovskou výrobu, která funguje jako e-shop s doručením do druhého dne a zatím se nám to daří. Neznám jinou značku, která reálně dokáže obléknout opravdu každou postavu. Neusínáme na vavřínech a nepřestáváme vymýšlet nové výrobky. Během jara 2024 se chceme soustředit na výrobky, které budou dokonale sedět ženám, které mají košíčky F, G, H a třeba i více,“ dodává nakonec.