Kam o adventu

Medvěd, který nebyl

Pohádka určená pro děti od tří let je první novinkou ostravského Divadla loutek v nové sezoně. Jmenuje se Medvěd, který nebyl a upomene na klasická díla. „Inscenace v sobě nese poetiku hravého Medvídka Pú a filozofického Malého prince. Lehce přitroublé otázky Medvěda, který jen tak mimochodem vznikl z jednoho svědění, připomínají otázky malých dětí předškolního věku,“ říká Alena Punčochářová, ředitelka divadla. Premiéra se koná v pátek 24. listopadu v 17 hodin a titul bude také součástí svátečního programu na zdejší Alternativní scéně.

Hornický betlém

Nový betlém zpestří Dětskou scénu v centru Ostravy na Jiráskově náměstí. Umělecký řezbář Roman Mikuš jej vyřezával dva měsíce ve své dílně ve Vyšních Lhotách. Zasadil do něj tradiční hornické prvky. Jeho dominantou nicméně budou klasické figury Marie, Josefa, Ježíška, volka a oslíka, vyrobené z topolového dřeva.

„V minulém roce jsme si betlém zapůjčili, ale letos jsme chtěli, aby vznikl unikátní betlém, který bude k Ostravě patřit a nebude tak snadno přenositelný do jiného regionu,“ vysvětluje Jan Šumbera ze společnosti Černá louka, která připravuje Ostravské Vánoce. „Některé figury na sobě budou mít tradiční havířské artefakty a Ježíšek bude uložen na slámě ve vyřezaném důlním vozíku.“

Práce na výrobě uměleckého díla začaly již v létě. „V minulosti jsem již vyřezával betlémy pro jiná města, často také pracuji na ledových sochách, ale tato spolupráce mě bavila, protože mohlo vzniknout tradiční dílo s netradičními prvky,“ říká autor betlému Roman Mikuš.

Jeho hornický betlém se bude instalovat bezprostředně před zahájením akce Ostravské Vánoce v pátek 24. listopadu.

Hudební výlety a koncerty v kostelech

Uznávané Stadlerovo klarinetové kvarteto s téměř třicetiletou tradicí zavítá do kostelů v regionu. Společně se sólistou ostravské opery Martinem Gurbaľem představí oblíbené Biblické písně Antonína Dvořáka, ovšem v unikátní úpravě pro čtyři různé klarinety a bas.

Dvořákovy vrcholné duchovní písně nevšední melodické krásy a hluboké citové intenzity vznikly za jeho působení v New Yorku krátce po uvedení slavné Novosvětské symfonie, která mu na novém kontinentu zaručila prvenství „amerického symfonika“. Dvořákovský program Stadlerova klarinetového kvarteta okoření Antické maďarské tance či části nejoblíbenějších Bachových děl – Umění fugy a Matoušových pašijí – v neotřelých úpravách právě pro es klarinet, klarinety a basklarinet.

Koncerty se uskuteční 24. listopadu v 18 hodin v kostele v Bolaticích a o den později v 19 hodin v kostele sv. Jakuba ve Frýdku-Místku.

Tři sestry a Horkýže Slíže

Punk a hospodský rock ovládnou ostravskou halu Tatran. V pátek 8. prosince ji navštíví na společném turné proslulé kapely Tři sestry a Horkýže Slíže, aby vystoupily na dvojkoncertu Bratia a Sestry tour. Dvě legendy české a slovenské hudební scény mají společné kořeny, spojuje je řada energických rockových hitů i punkové podhoubí.

Tři sestry letos vydaly novinku František z Braníka. Tento soundtrack bez filmu a muzikál bez představení přibližuje autor příběhu a lídr kapely Lou Fanánek Hagen. „František z Braníka je inspirován přesilnými zážitky, kterými mě obdařil život v hostincích nejnižší kategorie v pražském Braníku v osmdesátých letech minulého století. Bylo to v době, kdy socialismus pomalu umíral a kdy oprávněné či falešné nadšení z jeho budování opustilo všechny vrstvy obyvatelstva. V době mého dospívání a formování se v těsné blízkosti odvíjel příběh velkého ‚hledače‘ Františka Sahuly. Období tří let na sklonku ‚osmdesátek‘ je v jeho životě nabité zvraty, jakým většina lidí není vystavena v průběhu celého života,“ líčí kapelník.

Společné turné Tři sestry a Horkýže Slíže završí 19. prosince v pražské O2 areně.

Tomáš Savka a Radka Fišarová

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v Orlové bude 7. prosince hostit dvě osobnosti české muzikálové scény – Radku Fišarovou a Tomáše Savku. Na koncertě rovněž vystoupí děti z místních školních výchovně-vzdělávacích zařízení.

Oceňovaní sólisté nabídnou pořad Edith a Frank, inspirovaný ikonami světové hudební scény 20. století. „Když se řekne šanson a swing, každému se vybaví hudební velikáni své doby: Edith Piaf a Frank Sinatra, kteří zanechali nezaměnitelnou stopu. Proto jsme pozvali na jedinečné vystoupení Radku Fišarovou a Tomáše Savku. Jejich repertoár je právě položen na nestandardních aranžích francouzských a českých šansonů,“ uvádějí pořadatelé.

Vystoupení by nebylo úplné, kdyby jej nedoplnily slavné filmové a muzikálové melodie. Vzhledem k adventnímu času však přijdou na řadu i vánoční melodie. Některé z nich doprovodí dětský pěvecký sbor a již tradičně vystoupí děti z Dětského domova Vizina.

Děti dětem

Kromě Tomáše Savky a Radky Fišarové se v regionu představí i další známí zpěváci populární hudby, kteří účinkují na benefičních koncertech frýdeckého Spolku Madleine.

11. prosince do Ostravy-Radvanic zavítá oblíbená Leona Machálková. „Její jméno zná téměř každý. Proto jsme připravili adventní koncert Leony v netradičním pojetí, své známé písně zazpívá s klavírním doprovodem,“ vysvětlují pořadatelé. V druhé polovině koncertu se jako host představí gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi.

Součástí vystoupení bude také dětský pěvecký sbor a Dětský domov Hrabová. Koncert začne v 18 hodin v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie.

Na dalším benefičním koncertu vystoupí populární česká zpěvačka a herečka Eva Burešová. Doprovodí ji její dvorní kytarista Kryštof Tomeček a jako host se připojí zpěvák Ondřej Ruml.

Vystoupení se koná 11. prosince v 18 hodin v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě.

O den později se akce Děti dětem podívá do Karviné. V kostele Povýšení svatého Kříže vystoupí již zmíněná gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi. 14. prosince se gospelový koncert přesune do Čeladné, a to do kostela sv. Jana Nepomuckého.

Sérii koncertů s dětmi a osobnostmi populární hudby pak uzavře zpěvačka a bývala vokalistka Karla Gotta Dasha. V doprovodu Tria Martina Kumžáka vystoupí 18. prosince v 18 hodin v Evangelickém kostele ve Frýdku-Místku. Muzikálové melodie doprovodí dětský pěvecký sbor a Dětský domov Na Hrázi.

Buty na náměstí i v Docku

Proslulá ostravská kapela Buty potěší své příznivce během adventu hned několikrát. 25. listopadu zahraje na ostravském Masarykově náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, a to v 19 hodin.

Ještě větším překvapením může být jejich ostravský koncert 14. prosince v klubu Dock.

„Bude to jedinečný koncert legendární ostravské kapely Buty, která se po několika letech opět objeví na domácí klubové scéně a představí svůj široký repertoár. Chceme v Docku vytvořit novou tradici, a proto jsme se rozhodli předvánoční atmosféru navodit celovečerním koncertem této oblíbené formace. A bude i Kapr!“ slibují pořadatelé koncertu.

Kapacita klubu je omezena, proto na koncert, který bude převážně na stání, je k dispozici jen dvě stě vstupenek. V předprodeji stojí 650 korun.

Buty: Radek Pastrňák s kapelou bude o adventu hrát v Ostravě na náměstí i v klubu. | foto: Jan Karásek

Souznění

Jubilejní 25. ročník Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění se uskuteční od 6. do 10. prosince na několika místech kraje.

Mimo jiné láká na účast populárního zpěváka Janka Ledeckého s Nosticovým kvartetem ve Frenštátě pod Radhoštěm, na proslulou mezzosopranistku Evu Dřízgovou, sopranistku Veroniku Rovnou, basbarytonistu Gustáva Beláčka, cimbalistu Daniela Skálu a Aerea Ensemble ve Frýdku-Místku, Tomáše Kočka s orchestrem v Kunčicích pod Ondřejníkem, Nerez s Lucií Šoralovou v Ostravě, soubor Agapé z Noviho Sadu (Vojvodina, Srbsko), uznávané folklorní soubory a cimbálové muziky, jako je například Dyjavan ze Znojma či Ľudová hudba Beskyd z Oravské Poľhory (Slovensko), a regionální soubory, dětské sbory a muziky, živý betlém, jarmark tradičních řemesel a krajovou gastronomii v Kozlovicích, Hukvaldech a ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Hvězdy Vánoc

Hlavní scéna tradičních vánočních slavností Ostravské Vánoce bude letos opět umístěna na Masarykově náměstí. Kromě živého vánočního stromu a zhruba padesáti stánků v rámci adventních trhů je tradičně pro veřejnost největším tahákem hudební program.

„Snažíme se postupně vyhovět všem návštěvníkům Ostravských Vánoc. Také letos proto nabídneme na Hlavní scéně program téměř každý den – od úterý do neděle, a v nabídce zohledníme všechny věkové kategorie i hudební vkus návštěvníků,“ říká Miriam Lehocká, obchodní ředitelka Černé louky a vedoucí realizačního týmu Ostravských Vánoc. Součástí programu budou osvědčená divadélka pro děti, vystoupení cimbálovek, pěveckých sborů či swingových kapel.

„Aby orientace pro návštěvníky byla co nejjednodušší, každý z programových dnů má svou specifickou dramaturgii. Stejně jako loni tak hlavní Hvězdy Vánoc zahrají opět vždy v neděli vpodvečer,“ dodává dramaturg Ostravských Vánoc Filip Košťálek. Poté, co sobotní rozsvícení vánočního stromu doprovodí kapela Buty, ji v neděli vystřídá český rapper a držitel Ceny Anděl z roku 2021 v kategorii sólový zpěvák 7krát3. O týden později, v neděli 3. prosince, se mohou návštěvníci těšit na Dana Bártu s Illustratosphere. V neděli 10. prosince vystoupí zpěvačka Pam Rabbit a v neděli 17. prosince pak dvojice slovenských dýdžejů Malalata. Vystoupení nedělních Hvězd Vánoc začíná na Hlavní scéně na Masarykově náměstí shodně v 18 hodin.

„Poslední vystoupení Ostravských Vánoc bude letos v sobotu 23. prosince, kdy vystoupí Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez,“ dodává Lehocká.

Sto let Ligetiho ve Vesmíru

Janáčkova filharmonie připravuje poctu geniálnímu maďarskému skladateli Ligetimu. Ve čtvrtek 14. prosince v 19 hodin prozáří ostravské kino Vesmír strhující tóny jedné z největších osobností evropské hudební avantgardy. Ligetiho skladby jsou překvapivě známé a všudypřítomné, velice často je k navození neobvyklé atmosférické nálady využívají filmoví tvůrci, k těm nejslavnějším, kdo Ligetiho tvorbu ve svém díle použil, byl například Stanley Kubrick, tvůrce klasického hororu Osvícení s Jackem Nicholsonem v hlavní roli.

Vojtech Dyk a D.Y.K.

Večer v sobotu 16. prosince v krnovském klubu Kofola bude ve znamení autorského hudebního projektu Vojtěcha Dyka.

Od 20 hodin vystoupí společně s kapelou D.Y.K., jejíž melodie plují na vlnách funku, soulu a jazzu. V Krnově zahrají v rámci desítky zastávek v Česku a na Slovensku. „Prolomme bariéry, hranice neexistují, přijďte se o tom přesvědčit. Vracíme se do klubů, sklepů a špeluněk kvůli tomu nejbližšímu kontaktu s posluchačem. Abychom třeba v budoucnu mohli rozkvést do arén a stadionů,“ říká Vojtěch Dyk.

Permoník nadvakrát

Oceňovaný pěvecký sbor Permoník ovládne sváteční atmosféru ve svém rodném městě – v Karviné. Nejprve vystoupí v sobotu 2. prosince v 15.30 ve fryštátském kostele Povýšení sv. Kříže. Účinkovat budou konkrétně Koncertní sbor Permoník, Mužský komorní sbor Permoník a Mládežnický sbor Permoník. Dirigovat je budou Martina Juríková a Karina Grimová pod vedením Evy Šeinerové. Na klavír je doprovodí Jakub Šotkovský a večerem bude provázet prezident souboru Petr Kazík. O den později, v neděli, se karvinské náměstí promění až do Štědrého dne na kouzelné vánoční městečko. Rozsvícení vánočního stromečku je připraveno v 16.55 hodin.

Druhý velký koncert Permoníku je připraven na sobotu 16. prosince ve velkém sále Městského domu kultury. Začne v 16.30 hodin. Vystoupí na něm Permoníček a Permoníček mladší pod vedením Ondřeje Kočího a Radky Veselé, Permoníček starší pod vedením Zuzany Nerovské, Přípravný sbor Permoník se sbormistryní Karinou Grimovou.

K nim se připojí Mládežnický sbor Permoník pod vedením Martiny Juríkové a Kariny Grimové a zúčastní se rovněž Sbor přátel zpěvu Permoník. Jako umělecká vedoucí Permoníku se představí Eva Šeinerová a večerem bude provázet Petr Kazík.

Letní kapela

Melancholické zimní písně přiveze do frýdecko-místeckého klubu Stoun Letní kapela. Na repertoáru zazní songy Priessnitz, Umakartu, Jaromíra 99 & The Bombers, Václava Neckáře či Kafka Bandu.

Letní kapela je projekt zpěváka a výtvarníka Jaromíra Švejdíka. Kapela vznikla spontánně v srdci Rychlebských hor, když se muzikanti Jaromír Švejdík, Lukáš Morávek a Apostolos Joanidis scházeli s kytarami u ohně a hráli písničky, které Jaromír napsal společně s přáteli v průběhu své bohaté hudební kariéry.

Koncert se koná 18. prosince, začátek je v 19 hodin.