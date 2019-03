VIDEO: Řidič se otáčel na čtyřproudové silnici, auta za sebou neřešil

Riskantní manévr na frekventované silnici provedl řidič červené dacie v úterý krátce před čtvrtou odpoledne. Nejprve zajel k pravé krajnici kde zastavil, zapnul blikače doleva a po krátkém rozmýšlení přejel přes dvojitou plnou čáru do protisměru.

Přitom ale přímo ohrozil posádku vozu, který jel levým pruhem ve směru na Prahu.

Vše natočil na palubní kameru Marek Kubla, který jel přímo za dacií. „Pán se rozhodl, že se prostě bude otáčet ze směru z Turnova na Prahu. Nemohl si vybrat lepší místo,“ popisuje ironicky situaci Kubla. Červené auto před ním zastavilo navíc na hraně podjezdu.

„Ale smekám před řidičem stříbrné fabie, reagoval na moje varovné blikání a v levém pruhu lehce zpomalil. Myslel jsem ze začátku, že pán (v červeném autě) stojí, tak jsem přibržďoval, ale pak mi udělal to, co udělal... Prostě tyhle lidi by měli odevzdat řidičáky a jezdit mastnou tyčí!“ dodává autor nahrávky.

Případem se již zabývá dopravní policie.

Nebezpečná jízda kamionu u Rychnova u Jablonce nad Nisou:

VIDEO: Nové záběry šíleného manévru kamioňáka

Podobný případ, kdy se vůz začal z ničeho nic otáčet na frekventované silnici, se stal v polovině března u Rychnova u Jablonce nad Nisou. Řidič kamionu tam nejprve vyjel nájezdem na silnici, ale vzápětí odbočil do protisměru a sjezdem silnici opustil.

Přitom ohrozil za sebou jedoucího řidiče. Ten se zachránil jen díky kličce na poslední chvíli. Riskantní odbočení kamionu vyšetřuje kriminálka, řidiči vozidla s polskou registrační značkou hrozí až osm let za spáchání úmyslného trestného činu obecné ohrožení.