Cesta za nákupem bude rychlejší, řidiči dostanou nový pruh

„Dopravní situace okolo Globusu je dlouhodobě velmi složitá. Vlastník nákupního centra Géčko proto ve spolupráci s městem připravuje stavbu nového napojení na příjezdu do areálu. To by mělo situaci zásadně zlepšit,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Městu v daném místě patří pozemky, přes které nový odbočovací pruh povede.

„Řidič, který pojede do Globusu odspoda, podjede po Sousedské ulici viadukt. Ze Sousedské pak bude nový odbočovací pruh nad stávajícím autobazarem. Ten, kdo jede do Globusu, odbočí nově pod kruhovým objezdem doprava. Ostatní, kteří míří do Ostašova nebo do horní části nákupní zóny, pojedou rovně přes kruhák,“ popsal radní Petr Židek.

Stavbu zaplatí nákupní centrum

Stavební práce na nové odbočce zaplatí vlastník nákupního centra, město Liberec pak k tomu přidá úpravu Sousedské ulice od spodního kruháku u hotelu Valdštejn až k horní kruhové křižovatce u Ostašovské ulice.

„Vše budeme koordinovat tak, aby tam veškeré stavební práce provedl jeden zhotovitel v jeden čas, bez napojovací spáry a pod jednou zárukou,“ dodal Šolc.

Většina prací na odbočovacím pruhu bude podle radnice probíhat za plného provozu, omezení pro řidiče by po dobu výstavby ale nemělo nastat. Pouze u souběhu s opravou kruhového objezdu se Sousedská ulice zavře na několik dní.

Stavbu nájezdu plánuje majitel nákupního centra Géčko na příští rok, práce by měly trvat zhruba tři až čtyři měsíce.

Kvůli složité dopravní situaci se už v minulosti provedly stavební úpravy na spodních kruhových objezdech, kdy se dvě za sebou jdoucí kruhové křižovatky spojily v jednu a ve směru od Globusu se udělal odbočovací pruh na hlavní silnici ve směru na Prahu.