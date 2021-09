Odhalte rakovinu střeva včas, vyzývá liberecká nemocnice

Přibližně 320 nových případů rakoviny tlustého střeva ročně zaznamenají lékaři v Libereckém kraji. Naprostá většina z nich se přitom nemusela do pokročilého stadia vůbec dostat. Lidé ale značně podceňují prevenci, upozorňuje lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec Tomáš Jirásek. Covid podle něj navíc ještě všechno zhoršil.

„Během pandemie byla zdravotní péče omezená, vyšetření se odkládala a pacienti se do nemocnic často nedostavovali, protože měli strach. Obáváme se, že tohle všechno bude mít za následek nárůst počtu zhoubných nádorů,“ řekl Jirásek.

V případě karcinomu tlustého střeva je přitom prevence poměrně snadná. Česká republika jako jedna z prvních zemí na světě zavedla plošný screening na toto onemocnění. Každý občan ČR ve věku nad padesát let má nárok na test, který odhalí, zda se u dotyčného objevují přednádorové změny v oblasti tlustého střeva. Málokdo ale k praktickému lékaři pro takový test skutečně zajde.



„Z pětapadesáti pacientů, kteří se k nám dostali už v pokročilém stadiu nemoci, měl test jen jeden člověk. Kdyby to udělali všichni včas, nemuseli se pak s nádorem potýkat a někdy i zbytečně umírat. Když se karcinom tlustého střeva podchytí včas, dá se to chirurgicky vyřešit. Přednádorové léze se odstraní během pár desítek vteřin až minut a většinou ani není nutná následná onkologická léčba,“ upozorňuje primář gastro-enterologického oddělení KNL Karel Dvořák.



I proto je včasné odhalení tak důležité. Už proto, že kolorektální karcinom nepůsobí zpočátku žádné problémy. „Rakovina tlustého střeva totiž nebolí. Trvá dlouho, než se nádor rozbují, a když se ozve, tak už je pozdě. Pacienti se k nám pak dostávají často až dvě minuty po dvanácté a už se s tím pak nedá moc dělat. Přitom včasný test tomu může předejít,“ nabádá Vratislav Beran, primář onkochirurgie Krajské nemocnice Liberec.

Druhá nejrozšířenější onkologická diagnóza

Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhou nejrozšířenější onkologickou diagnózou v ČR. Ročně na kolorektální karcinom zemře v republice přes 4 tisíce lidí. „Ta čísla jsou za poslední roky opravdu znepokojující, alarmující. Přitom je v našich silách i v silách pacientů ten poměr zvrátit,“ poukazuje primář Dvořák.



Liberecká nemocnice tak chce změnit trend v myšlení lidí a přimět je, aby využívali testy, na které mají po padesátce nárok zdarma. „Ty testy zaberou tak dvě minuty času a přitom jsou velmi spolehlivé. Jenže teď je tak trochu trendy a chlapácké, když člověk ignoruje svůj zdravotní stav. Často lidé věnují větší pozornost svému autu než vlastnímu zdraví. To chceme změnit. Veřejnost by se měla naučit, že udělat si po padesátce test na kolorektální karcinom je normální, jako jít k zubaři,“ podotýká Beran.



Krajská nemocnice teď připravuje v prostoru obchodního domu Forum na 16. a 17. září Dny screeningu karcinomu tlustého střeva. Budou tam přítomni lékaři z Krajské nemocnice Liberec, kteří zodpoví různé dotazy a hlavně budou lidem vysvětlovat, proč je důležité zachytit včas přednádorové změny na tlustém střevu. Lidem starším padesáti let budou nabízet testy, které si doma provedou a odevzdají je následně do nemocniční laboratoře k vyhodnocení.



„Je to vlastně taková all inclusive nabídka. Vyhnou se tím objednávání, žádankám, prostě přijdou a odejdou s testem. Je to výjimečná příležitost, kterou jdeme lidem naproti. Po vyhodnocení testů se s nimi spojíme a pokud tam bude nějaký nález, budeme ho ihned řešit. Většinou ale pozitivní test ještě neznamená rakovinu tlustého střeva. Často jde o polypy, přednádorové léze nebo hemeroidy. Ale i proto je ten test důležitý, aby vyloučil daleko horší onemocnění,“ uvedl primář Dvořák.