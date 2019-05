Kraj do boje s dolem nasadil právnická esa, mají zastavit těžbu

Své naděje na zastavení těžby v polském dole Turów vložil teď Liberecký kraj do rukou advokátní kanceláře Frank Bold. Renomovaná česká firma má pobočky v různých evropských státech a mimo jiné se specializuje na energetiku a veřejné právo.

„Proti rozšíření hnědouhelného dolu Turów bojujeme už dlouho. Ale stojí proti nám polský energetický koncern PGE, to je něco jako náš ČEZ. Jen je mnohonásobně větší a mocnější. Proto potřebujeme kvalitní zastoupení, abychom mohli být skutečným protivníkem. Musíme si uvědomit, že těžba hnědého uhlí je pro Polsko primární. Téměř osmdesát procent energie je tam právě z uhlí. Je to důležité pro představu, proti komu vlastně stojíme,“ řekl hejtman Martin Půta.

Soud dal za pravdu odpůrcům dolu

Frank Bold, dříve Ekologický právní servis, si kraj najal hlavně kvůli jeho úspěchu s jiným polským hnědouhelným dolem Gubin-Brody na polsko-německé hranici, pár kilometrů od Cottbusu. Hrozilo tam zbourání deseti obcí, ztráta podzemní vody, znečištěné ovzduší a změna klimatu. Tedy to, co hrozí i příhraniční oblasti Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, které sousedí s dolem Turów. Až na to, že bourání má postihnout, respektive už postihlo, pouze polské obce Opolno Zdrój a Białopole.

„Franku Boldovi se v případě Gubinu podařilo to, v co nikdo nevěřil. Rozšíření dolu se zastavilo. A to šlo o největší hnědouhelný důl v EU. Nechceme nic podcenit. Veškerými legálními prostředky chceme podobnou cestou zabránit i rozšíření Turówa,“ dodal hejtman.

Liberecký kraj tak uzavřel s Frankem Boldem rámcovou smlouvu. Vyčlenil téměř dva miliony korun, které jsou určeny na náklady za právní rady a další úkony. Advokáti by přitom měli spolupracovat i s dotčenými obcemi na české straně hranice. V případě Gubinu stavěl Frank Bold hlavně na územních plánech. Celostátních, regionálních i místních. Aby mohl investor získat povolení k těžbě, musel by se projekt povrchového dolu a elektrárny objevit na všech úrovních územních plánů. To se PGE dosud nepodařilo. A i když případ skončil i u soudu, dal soud za pravdu odpůrcům dolu.

Kromě toho se advokátní kancelář úspěšně podílí i na zmírnění dopadů na životní prostředí plánované hnědouhelné elektrárny Sostanj ve Slovinsku. Pro případ Turówa má Frank Bold připraveno osm kroků, které chce proti rozšíření těžby podniknout. Licence přitom dolu vyprší příští rok na jaře. Už teď ale probíhají další odkrývky v přípravě na další těžbu. S tou PGE stále počítá do roku 2044.

„V této situaci nás trochu tlačí čas. Rozšiřování těžby v Turówu prokazatelně negativně ovlivňuje stav podzemních vod na českém území. Kraj má omezené prostředky jak tyto negativní důsledky řešit. I proto využijeme služeb advokátní kanceláře, která s tím má zkušenosti,“ uvedl krajský radní Jiří Löffelmann.

Do procesu se může zapojit i veřejnost. Na úřední desce kraje visí zveřejnění záměru rozšíření dolu a jeho vliv na životní prostředí. V rámci mezinárodního posuzování může své výhrady proti záměru poslat každý obyvatel České republiky. K zasílání připomínek vybízí veřejnost i ekologická organizace Greenpeace. Ministerstvo životního prostředí už uvedlo, že polská dokumentace je nedostatečná.