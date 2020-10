Nakažených na Liberecku přibylo, ve středu se zavřou střední školy

„Výuka tam bude probíhat pouze online,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa.

Uzavření středních škol v okrese Liberec bylo ve hře už minulý týden. Liberecko je totiž na covidovém semaforu oranžové, zatímco zbytek okresů, tedy Jablonecko, Semilsko a Českolipsko jsou zelené.

„Drželi jsme se ale metodiky ministerstva zdravotnictví, kde stojí, že se má posuzovat situace v celém kraji. Takže, i když v okrese Liberec byla ta čísla už minulý týden hraniční, rozhodli jsme se nechat tu střední školy otevřené. Jenže od té doby počty případů s nákazou koronavirem narůstají. Zatímco zhruba do čtvrtka minulého týdne jsme měli přibližně 50 - 65 případů denně, teď je to 125 až 145 případů denně,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.

Podle něj v těchto číslech hraje velkou roli mladá populace ve věku 15 až 24 let. „My jsme tu v kraji měli u rizikové skupiny nad 65 let zhruba pětiprocentní nakaženost. I proto vykazuje také nízký počet hospitalizací v nemocnicích. Je to z toho důvodu, že se podařilo to nějak udržet u těch mladších ročníků. Ty vlastně chránili ty starší. Ale teď už to není 5 %, ale 8,8 %, což je i tak pořád nejnižší číslo v republice. Ale kdyby se ten trend zvyšoval a neudělali jsme žádná opatření, tak se situace zhorší,“ vysvětluje Valenta uzavření středních škol.

Distanční výuka se tak dotkne více než dvacítky středních škol a učilišť v okrese Liberec včetně základních uměleckých škol. Co se týká osmiletých gymnázií, tam budou prezenčně fungovat jen třídy od primy do kvarty.

„Bohužel, mé zbožné přání, abychom ta opatření měnili minimálně po týdnu, nevyšla. Nicméně, ten přenos na školách je intenzivní a kdybychom to neřešili, velmi brzy by to dopadlo na celý kraj. Sám se obávám, že vzhledem k propojenosti měst Liberce a Jablonce to okres Jablonec také brzy čeká,“ zmínil Tulpa.

Uzavření středních škol v okrese Liberec zatím platí do 18. října, tak jak to vyšlo i v nařízení od ministerstva školství. „Praktická výuka po malých skupinách studentů ale může být zachována, to školy umí za dodržení všech opatření zvládnout,“ dodal Tulpa. Tento pátek rovněž ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámí další opatření proti koronaviru.