Fenomén „stykýzáků“ navázal na céčka a pogy, figurky sbírají všechny generace

Při té zmínce lidé buď protočí oči v sloup, nebo jim vytane na mysli seznam figurek, které v jejich rodinné sbírce chybí.

A přitom tomu není tak dávno, kdy děti o přestávkách směňovaly kartičky hokejistů a pečlivě si je zařazovaly do svých sběratelských alb. Kdy se snažily stůj co stůj získat svíticí céčka nebo vyhrát pogy svých kamarádů. Stačilo jen vychytat ten správný pohyb zápěstí, aby se jich otočilo co nejvíc.