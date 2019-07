Lidé propadli levným sportům, krajem létají disky a míče

A rozmáhá se rovněž fotbalgolf. Pronikl na jizerskohorský Severák a do veseckého areálu. Na rozdíl od klasického golfu se jedná o levné sporty, k nimž jejich vyznavači potřebují velmi jednoduché vybavení.

V Kořenově - Příchovicích mají v areálu U Čápa hřiště už rok, ale slavnostního otevření se dočkalo teprve při červnových cimrmanovských slavnostech. Loni při nich totiž lilo tak, že na discgolf neměl nikdo ani pomyšlení.

„Letos v červnu bylo naštěstí pěkně, a tak mohl Zdeněk Svěrák provést první výhoz,“ říká Lída Abrahamová, průvodkyně v příchovickém muzeu Cimrmanovy doby. Právě v něm si lidé půjčují létající disky, jimiž se strefují do discgolfových jamek. Jde o speciální koše s kovovými řetězy.

Hru osvěží studánka i borůvky

„Nedá se říci, že by se u nás stal discgolf masovou zábavou, ale návštěvníky areálu U Čápa baví,“ dodává Abrahamová. „O víkendech k nám chodí hlavně rodiče s dětmi. Někdy si přinesou vlastní létající disky. Ale jsou tak slušní, že se u nás zastaví a zaplatí za vstup na hřiště. Dostanou pravidla hry i skórovací kartu.“

Jeden hráč smí na discgolfovém hřišti strávit celý den za 50 korun, půjčení jednoho disku vyjde na 20 korun. Vzdálenost k devíti jamkám se pohybuje od 38 metrů k 83 metrům, par hřiště je 27 hodů. Vyhrává ten, kdo jich potřebuje nejméně.

Výhoziště první jamky najdou hráči u restaurace, další jamky je provedou hustým lesem, úzkou pěšinou, po pohorských loukách nebo oblíbeným příchovickým lesoparkem. „Cestou se lze osvěžit vodou ze studánky anebo si utrhnout borůvky,“ podotýká Abrahamová.

Na druhém konci Jizerských hor se ukrývá další discgolfové hřiště. Vybudovali ho v Bedřichově a cena za vstup na něj a za půjčení disku dosahuje 70 korun. Obyvatelé Bedřichova platí jen 50 korun. Disky si mohou zájemci půjčit ve stánku s občerstvením na bedřichovském stadionu.

Třetí discgolfové hřiště leží mezi Jizerskými horami a Ještědem. Vzniklo ve sportovním areálu v Liberci - Vesci. Za vstup se nic neplatí. Výhoziště první z devíti jamek je asi sto metrů od hlavní budovy veseckého areálu.

Výhoziště pokrývá umělá tráva. Celková vzdálenost k jamkám dosahuje 656 metrů. Par hřiště je 29.

Za fotbalgolfem do Vesce nebo na Severák

Ve Vesci se dá hrát rovněž fotbalgolf. Při něm se hráči trefují do 18 jamek - děr v zemi a překonávají překážky. Při jednom kopu musí prostřelit zařízení, které připomíná rám televizoru. Pouze před dvěma z 18 jamek nestojí žádné překážky. Par hřiště je 72.

Fotbalgolfové hřiště vybudovala také společnost SkiBižu, známá více provozem skiareálů. Fotbalgolf se hraje v Hraběticích na Severáku. Hřiště má 18 jamek.

Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky, podobné jako například při minigolfu. V červnu a září otevírá SkiBižu fotbal golfové hřiště o víkendech, v červenci a srpnu každý den od středy do neděle mezi 10 a 18 hodinou.

„Naše hřiště není nikdy tak plné, aby se na něj zájemci o fotbalgolf nevešli,“ upozorňuje Petr Bažant, mluvčí SkiBižu.

Za vstup na hřiště se vybírá od dospělých 70 korun na hodinu, do dětí do 12 let 50 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti činí 170 korun. Skupiny od pěti lidí nahoru platí 60 korun za jednoho. „Pro firmy nebo školy dokážeme zpracovat speciální zvýhodněné nabídky,“ dodává Bažant.

Zapůjčení fotbalového míče patří do ceny vstupu na hřiště. Jestliže ztratí nebo zničí míč, musí v půjčovně uhradit sto padesát korun.