Při povodních hrozila katastrofa. Hráz rybníka se teď musí opravit

Zatím jen nouzová oprava čeká hráz Kachního rybníka u Bukovan na Českolipsku. Při bleskových povodních v červenci ji lidé sledovali s obavami. Nápor vody nakonec udržela, rybník se ale i tak vylil a částečně zaplavil obce Písečnou a Dobranov a poničil silnici na Svojkov.

„Nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby se hráz opravdu protrhla, což skutečně hrozilo. Nejde přitom jen o Kachní rybník, ale celou rybniční soustavu na Novoborsku, která není v nejlepším technickém stavu. O problému se přitom ví od roku 2010. Jenže po suchých létech, která následovala, se na to asi zapomnělo. Je nejvyšší čas se s tím vypořádat a předejít možnému nebezpečí,“ upozorňuje Jitka Volfová, starostka České Lípy, pod kterou postižené obce spadají.

Povodňová komise pro Novoborsko proto vyhlásila pro Kachní rybník II. stupeň povodňové aktivity, i když momentálně žádné povodně na toku nejsou. Stav pohotovosti bude trvat do doby, než se narušená hráz opraví. „Kvůli nebezpečí protržení byl už rybník preventivně vypuštěn. Vedle toho provedla odborná firma bezpečnostně-technickou prohlídku a na základě jejího závěru byla uložena nouzová a ochranná opatření,“ sdělila vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru Jitka Kopčáková.

Kachní rybník, stejně jako sousední rybníky Luční, Výroční a Ptáčník, patří Českému rybářskému svazu. Ten na drahé opravy nemá peníze. Finanční pomoc proto slíbil i Liberecký kraj ze svého krizového fondu. Starostka Volfová problém se soustavou rybníků u Bukovan nadnesla i na schůzce s premiérem Babišem a ministrem zemědělství Tomanem při jednání o zajištění pomoci pro postižené obce po červencových povodních. „Je jasné, že Český rybářský svaz se neobejde bez administrativní a finanční pomoci. K realizaci náročného projektu bude potřebovat pomoc od dotčených měst, obcí, kraje i státu,“ zdůraznila Volfová.

Špatně položený kabel porušil hráz

Předseda svazu rybářů v Novém Boru Petr Jirsák vidí největší problém v zásahu do hráze Kachního rybníka. „Před lety do ní nainstalovali telefonní kabel, čímž porušili těleso hráze. Odtěžil se tam jíl, který hráz drží. Aby se to neodplavovalo, musí se tam vrátit jílové podloží,“ řekl Jirsák.

Na špatně položený kabel upozorňuje i starosta Svojkova Gustav Pilz. „Hráz je pod kabelem zeslabená. Vůbec nechápu, jak někdo mohl povolit, aby se do ní umisťoval kabel. Nezjistili jsme, kdo to byl. Je to už dvacet let. Jsem ale rád, že se s tím začne něco dělat,“ sdělil starosta.

Mluvčí společnosti Cetin potvrdil, že se kabel do hráze ukládal v 90. letech minulého století v souladu s tehdy platnými předpisy. Hráz jím podle firmy nemohla být narušena. „Kolegové mě informovali, že kabel není v provozu. Spolu s opravou hráze ho začneme řešit,“ řekl za Cetin Adam Zbiejczuk.

V následujících týdnech zajistí Svojkov spolu s rybáři přeložku kabelu a překop hráze. „Nechal jsem si vyčíslit nouzovou opravu. Oprava vrchní silnice bude stát kolem 120 tisíc korun,“ upřesnil starosta Pilz. V další fázi může Český rybářský svaz požádat ministerstvo zemědělství o dotaci na havarijní opravu hráze. „Na novou hráz by měli dostat rybáři stoprocentní dotaci. Myslím, že přijde tak na tři, čtyři miliony korun,“ odhaduje Pilz.

„O dotaci jsme požádali, byli bychom rádi, kdyby se rybník vrátil do původního stavu. Ale jsou to velké peníze,“ potvrdil předseda svazu. Nesouhlasí však s tím, že by byl stav dalších rybníků v soustavě nevyhovující. Jsou jen zarostlé rákosím, ale technicky prý v pořádku. Jen potřebují odbahnit. Nejúčinnější by tak byla kompletní revitalizace celé rybniční soustavy, což by ale bylo časově i finančně velmi náročné.