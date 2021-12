Bývalého českolipského místostarostu soudí za zpronevěru a podvod

Okresní soud v České Lípě začal v pondělí projednávat případ bývalého místostarosty České Lípy Jana Stejskala, který podle obžaloby jako jednatel společnosti Českolipská informační zneužíval svého postavení a pravomocí.

Trestní oznámení na něj podal jeho nástupce, kterému připadaly některé Stejskalovy transakce podezřelé. Šlo například o nákup pneumatik na motocykl, vrtačky, fleecové bundy, vinotéky nebo žebříku.

„Když jsem nastoupil do funkce jednatele v roce 2019, tak jsem kontroloval hospodaření a majetek, který nám chyběl. Chyběly věci, které nakoupil pan Stejskal, tak jsme ho vyzvali, aby to vysvětlil. A najednou se začaly zjišťovat další a další věci. Bylo z toho přes tisíc položek, polovina cesťáky, druhá půlka osobní nákupy nebo převody z firemní karty,“ uvedl Petr Jeník, českolipský zastupitel a nynější jednatel Českolipské informační, který podal na Jana Stejskala trestní oznámení loni v říjnu. Podklady připravoval půl roku.

Výsledná obžaloba státního zástupce má nakonec šedesát tři stran. Stojí v ní, že bývalý jednatel městské společnosti Českolipská informační mezi lety 2015 až 2019 vybíral peníze z účtu firmy a nakupoval spotřební zboží, které nesouviselo s činností společnosti. Ta se zabývala například správou počítačových sítí. Obžaloba zmiňuje 268 transakcí, kterými měl Stejskal způsobit škodu přes půl milionu korun.

Jan Stejskal se během hlavního líčení ohradil, že vyjmenované věci sloužily k jeho pracovní činnosti, včetně těch, které byly dodány k němu domů. „Pokud se to doručovalo na mou adresu, neznamená to, že je to k soukromým účelům,“ uvedl ve své řeči.

Bruska, dárkové koše u navigace

Mezi nákupy byly různé věci - například pouzdra na telefony, izolační pásky, lak na dřevo, vánoční výzdoba, účtenky za ubytování v hotelech, bruska, účtenky za dárkové koše, dárkové poukazy nebo navigace na motocykl.

Dále podle spisu Stejskal od ledna 2013 do prosince 2018 jako jednatel společnosti opakovaně vystavoval a předkládal k proplacení cestovní příkazy za služební cesty do různých míst České republiky. Všechny vykazované cesty podle obžaloby neuskutečnil, chtěl jen získat peníze za jejich proplacení. Státní zástupkyně Veronika Klapková zmínila celkem 495 cestovních příkazů.

Jeník na jednání potvrdil, že Českolipská informační bude žádat náhradu škody v souladu s obžalobou v celkové výši 1 083 844,53 korun. „Škoda byla vyšší. Ale u cestovních náhrad se po pěti letech těžko dokazuje, že člověk někde nebyl,“ poznamenal po jednání Petr Jeník.

Soudkyně Alena Procházková odročila hlavní líčení na 21. a 22. březen, kdy začne s výslechem navržených svědků.