Malíř Maxim Havlíček prorazil za oceánem. Teď se se svým dílem vrátil do Prahy

Pro Havlíčkova díla je typická autentičnost. „Všechno je založené na mém vlastním životě, čím si procházím, o čem přemýšlím a co cítím,“ svěřil se. „Více než samotná díla mě zajímají životní příběhy umělců. Nehledám u cizích tvůrců inspiraci, kterou bych potom použil ve svém díle. Mojí největší inspirací je život kolem mě,“ dodal.

Malíř měl k výtvarnému umění blízko již od dětství, jeho strýcem byl totiž český malíř Ivan Sedliský. Nejprve ho ale nadchla hudba. „Začínal jsem spolu s bráchou s hudbou. Já jsem se pak vydal jinou cestou, ale brácha u hudby zůstal,“ tvrdí umělec.

Prozradil na sebe také to, že nejradši poslouchá klasickou českou hudbu. „Mám rád Bedřicha Smetanu nebo Leoše Janáčka,“ říká.

V roce 1999 výtvarník odcestoval do Ameriky a dodnes žije v Los Angeles. Jako malíř získal mezinárodní věhlas, vystavoval v Los Angeles, New Yorku, Londýně, Dublinu, Mexico City či Sydney. Svou první výstavu v Česku zorganizoval v roce 2018. „Dlouhodobý pobyt v zahraničí člověka přenastaví. Je to jako když se znovu narodíte. Začínáte úplně od začátku, ale už tam nemáte ty rodiče, kteří by vám zametali cestičku. Všechno musíte zvládnout sami,“ vzpomíná MAXIM na svoje umělecké začátky v Americe.

Výstavu Resurrection lze zhlédnout do konce srpna v Galerii 1 ve Štěpánské ulici přímo v srdci metropole.