Zemřel spisovatel a scenárista Roman Ráž. Bylo mu 86 let

Po dlouhé nemoci ve středu zemřel spisovatel, scenárista, dramaturg, autor televizních i rozhlasových her a seriálů Roman Ráž, bylo mu 86 let. ČTK to sdělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu, kterého o úmrtí informovala Rážova manželka.