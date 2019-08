Knihy v mobilu mají bojovat proti prokrastinaci, přeje si Albatros

Uživatelům nabízí čtení nejen z jejich produkce na pokračování. Čas, který by měl každý čtenář knize věnovat, se liší titul od titulu. Většinou je to v rozmezí od deseti do třiceti minut denně během jednoho nebo dvou týdnů. V současné chvíli jsou mezi nejčtenějšími knihami fantasy příběh Černá srdce od Lenky Dostálové, autobiografický Deníček vášnivého řidiče Uberu od Tomáše Bendy nebo kapitoly o cestování z knihy youtubera Kovyho Ovšem.

Vede fantasy

„Zatím se ukazuje, že nejoblíbenějšími žánry jsou fantasy a humor. Proto zveřejňujeme originální i převzatá díla mladé generace fantasy autorů,“ říká Barbora Votavová z Albatros Media. „Chceme, aby StoryMe byl další způsob, jak se mladé talenty dostanou k lidem, aniž nutně musí mít na kontě papírovou knihu,“ dodává.

Na ukázky z knih nejúspěšnějších autorů Albatrosu se tak případní zájemci mohou těšit spíše ve formě úryvků než celých děl. Do budoucna by to mohlo vyřešit zpoplatnění celé aplikace, která je prozatím nabízena ke stažení zdarma uživatelům systémů Android i iOS.

Společnost Albatros Media navíc realizovala čtenářský průzkum, ze kterého vyplývá, že 33 procent tázaných nestíhá dočítat knihy a 54 procent zapomíná své čtení doma, což vede k tomu, že volné chvíle v hromadné dopravě nebo při delším cestování tráví ve společnosti sociálních sítí a mobilních her. Až 87 procent však tvrdí, že by si raději četlo.

Papír stále na prvním místě

„I když jsou pro nás papírové knihy na prvním místě, víme, že bojovat proti prokrastinaci na sociálních sítích nebo dalším negativním jevům digitální doby jen za pomoci klasických knih by bylo obtížné,“ vysvětluje ředitel úseku Albatros Media Inovace Břetislav Hanzel motivaci ke spuštění StoryMe.

Aplikace spojuje principy novodobých internetových služeb, které lidem nabízejí elektronické čtení. Od ostatních se však liší právě postupným dávkováním příběhů známých především z časopisů nebo novin.

V zahraničí patří mezi oblíbené čtenářské aplikace amatérský Wattpad, Amazon Kindle nebo klasická aplikace Knihy, respektive Books od Applu, kde je možné přečíst si soudobé bestsellery i díla, jimž vypršela licenční doba.