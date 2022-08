Zemřela hvězda Pomády Olivia Newton-Johnová. Bylo jí 73 let

„Olivia Newton-Johnová zemřela dnes ráno pokojně na svém ranči v Jižní Kalifornii, obklopena rodinou a přáteli. Prosíme všechny, aby v tomto velmi těžkém období respektovali soukromí rodiny,“ napsal její manžel John Easterling v prohlášení na zpěvaččině ověřeném účtu na Instagramu.

„Olivia byla více než třicet let symbolem vítězství a naděje, když sdílela svou cestu s bojem s rakovinou prsu,“ dodal.

Olivia Newton-John Dame Olivia Newton-John (73) passed away peacefully at her Ranch in Southern California this morning, surrounded by family and friends. We ask that everyone please respect the family’s privacy during this very difficult time.



Olivia has been a symbol of triumphs and hope for over 30 years sharing her journey with breast cancer. Her healing inspiration and pioneering experience with plant medicine continues with the Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicated to researching plant medicine and cancer. In lieu of flowers, the family asks that any donations be made in her memory to the Olivia Newton-John Foundation Fund (ONJFoundationFund.org).



Olivia is survived by her husband John Easterling; daughter Chloe Lattanzi; sister Sarah Newton-John; brother Toby Newton-John; nieces and nephews Tottie, Fiona and Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall, and Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira and Tasha Edelstein; and Brin and Valerie Hall.



- via John Easterling, husband, Olivia Newton-John

Olivia Newton-Johnová byla jednou z největších popových hvězd 70. let, která okouzlila celé generace diváků ve filmovém trháku Pomáda společně s Johnem Travoltou. Mezi její hity patří například píseň z roku 1981 Physical, která vyšla na stejnojmenném albu.

Přestože měla jen málo hereckých zkušeností a během natáčení jí bylo 29 let, Newton-Johnová v muzikálu podala nesmazatelný výkon v roli australské studentky Sandy, která v 50. letech na střední škole v jižní Kalifornii propadne svodům grázla Dannyho v podání Johna Travolty.

„Myslím, že si nikdo nedokázal představit, že film bude žít téměř 40 let a bude stále populární. Lidé se mnou o něm stále baví milují ho,“ řekla Newton-Johnová v roce 2017 pro CNN. „Je to prostě jeden z největších filmů. Mám velké štěstí, že jsem u toho byla a udělala radost tolika lidem,“ dodala.

Newton-Johnová se narodila v roce 1948 v anglickém Cambridge a v pěti letech se s rodinou přestěhovala do australského Melbourne. Po vítězství v talentové soutěži v televizním pořadu Sing, Sing, Sing založila ještě jako teenagerka dívčí skupinu a začala vystupovat v australských hudebních pořadech.

Svůj první singl však nahrála až v Anglii v roce 1966, poté nahrála několik mezinárodních hitů, ale americkému publiku zůstala do značné míry neznámá až do roku 1973, kdy se skladba s názvem Let Be There dostala do špičky hitparád populární i country hudby.

Návrat rakoviny prsu

Zpěvačka bojovala od devadesátých let s rakovinou. Poprvé lékaři diagnostikovali Newton-Johnové rakovinu prsu v roce 1992. Tehdy nádorové onemocnění s pomocí lékařů porazila a začala propagovat důležitost včasných mamografických vyšetření. Léčila se v Melbourne, kde po ní následně bylo pojmenované výzkumné středisko Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre.

Onkologické onemocnění se herečce vrátilo v roce 2013, kdy se metastázy rozšířily i do ramene. Lékaři na to přišli při vyšetření po hereččině dopravní nehodě. Tuto skutečnost však Newton-Johnová před veřejností tajila. „Nechtěla jsem o tom mluvit. Říkala jsem si, je to můj život a rozhodla jsem se nechat si tuhle zprávu pro sebe,“ řekla Newton-Johnová v pořadu Sunday Night.

O navracející se nemoci promluvila herečka v roce 2018, kdy prozradila, že je opět nemocná a že nádor z prsu metastázoval i do spodní části páteře.

Newton-Johnová kvůli tomu musela zrušit své turné po Americe a Kanadě. V jednom z rozhovorů se tehdy svěřila, že od bolesti si pomáhá léčivým konopím, které pro ni pěstuje přímo její manžel John Easterling (65), aby jí pomáhal tlumit silné bolesti během léčby.

Herečka se podrobila ozařování, ze své stravy vyřadila cukr a vyslovila se pro legalizaci marihuany v Austrálii.

V roce 2020 vyzvala své sledující na Instagramu k výrobě a nošení roušek. Onemocnění covidem-19 pro ni mohlo mít fatální následky. „Prosím, buďme kreativní a vyrobme si své vlastní roušky, stejně jako lidé v České republice,“ řekla v dubnu australská hvězda.