Strhující, spletitý a povznášející. Nick Cave v říjnu vystoupí v O2 areně

„Tahle deska je vážná věc! Dostane vás. Povznese, zasáhne. To na ní miluju,“ prohlašuje Nick Cave o novince Wild God, kterou předznamenává titulní singl. „Je složité, ale taky hluboce a radostně nakažlivé,“ dodává o albu, na němž kromě aktuální inkarnace The Bad Seeds spolupracovali i Colin Greenwood z kapely Radiohead a kytarista Luis Almau. Desetiskladbovou nahrávku tvoří „spletité, prostupující se narativy, přičemž titulní song Wild God je jejich středobodem,“ doplňuje Cave ve svém pravidelném newsletteru The Red Hand Files.

Hudební historii Nicka Cavea do podstatné míry definují právě spolupráce s proměnlivou sestavou The Bad Seeds, aktuální album není výjimkou. V pěti letech následujících po předchozím albu Ghosteen, dosud posledním albu s The Bad Seeds, vydal Cave spolu s Warrenem Ellisem desku Carnage a několik soundtracků – mimo jiné k filmu Andrewa Dominika Blonde. O Caveově bohaté umělecké dráze, jejích tématech i stylu, který uhranul tolik lidí po celém světě, vypovídá i nedávno vydaná kniha rozhovorů Víra, naděje a masakr, které vedl s irským zpěvákem a publicistou Seánem O’Haganem.

