Za píseň Škoda lásky jsme nedostali peníze, které by nám náležely, říká Vejvoda

Bubeník, skladatel, jazzman a kapelník Josef Vejvoda měl na co navázat. Jeho otec Jaromír Vejvoda byl také hudebníkem. Nejvíce ho asi proslavil mezinárodní šlágr Škoda lásky, který složil před pětadevadesáti lety. Jeho chytlavá melodie, již si za války notovali američtí vojáci a jež je dodnes oblíbená v Rakousku a Německu, má po celém světě více textových verzí než hity Beatles. V čem mají otec a syn Vejvodové podobný osud? Jak se Škoda lásky dostala do knihovny George Bushe? A proč se Josef Vejvoda jako jazzman pustil do dechovky? | foto: Michal Růžička, MAFRA