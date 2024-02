VIDEO: Janek Ledecký se ve videoklipu klaní andělům a pracuje na nové desce

„Písničku Nedotýkejte se andělů jsem prověřil na loňských letních open-air koncertech i na vánočním turné. Ještě se mi nestalo, aby jakákoli moje novinka měla takový ohlas, takže jsem se rozhodl ji vybavit obrazem, který ji posune ještě dál,“ říká ke klipu Janek Ledecký.

Autor vsadil na Davida Vana. „Mám velkou slabost pro nový cirkus a ti, co se mu věnují, potřebují strážné anděly víc než kdokoli jiný. Ale možná, že jsou to naši strážní andělé – a to, co předvádějí, je jenom trénink na všechno, co je s námi čeká,“ vysvětluje Janek Ledecký.

Singl vznikl v produkci skupiny Sarah & The Adams a vyšel na podzim 2023 těsně před premiérou hudební komedie Zapomeňte na Shakespeara!, v níž zní coby ústřední skladba.

Ledecký se také svěřil, že aniž to zamýšlel, při natáčení písně Nedotýkejte se andělů vlastně začal pracovat na nové desce. Plány na letošní rok tedy budou v tomto duchu.