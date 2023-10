Napsal knihu o zvířátkách. Někdy se cítím jako starý šimpanz, říká Janek Ledecký

Knížku Verše potrhlé ilustroval jeho syn Jonáš. Teď zkouší muzikál Zapomeňte na Shakespeara!, jenž bude mít v říjnu premiéru v Divadle Hybernia. I o něm mluví v rozhovoru.

V tiskové zprávě o muzikálu Zapomeňte na Shakespeara! jsem se dočetl, že kromě hudby Beethovena a Ledeckého na diváky čekají ohně, latex, hiphopový rap, obří Beruška i čmelák a hovniválové žonglující s koulí přímo na scéně. Napadá mě, že to bude bizarní…

To bude! Na diváky čeká hodně dekadentní komedie, postavená na nekorektním humoru. Hra pojednává o divadelním souboru, do něhož přijde ambiciózní režisér ověnčený cenami, který se chystá udělat první muzikál, konkrétně Othella. Jenže kvůli katastrofální finanční situaci divadla mu jeho nový majitel nařídí, aby do 14 dní připravili letní premiéru, nebo to celé zavře… A tak hlavně pro turisty vytvoří best of estrádu z fundusu souboru.