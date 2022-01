Holotropní dýchání? Muselo mě držet pět chlapů a já řval jak nikdy, říká Kittchen

Hudebník, spisovatel, textař a výtvarník Jakub König alias Kittchen patří mezi nejvýraznější osobnosti české hudební scény. Letos mu vyšlo nové album Puls a jeho román Vřeteno vzbudil značnou odezvu čtenářů i kritiky. Jak se pomocí holotropního dýchání vyrovnává s traumaty z dětství? Jak se popasoval s alkoholismem či s rozvodem? Jak se projevuje setkání s temnou stránkou osobnosti v tvorbě? Ponořme se do zákoutí Kittchenovy duše. | foto: Michal Sváček , MAFRA

Hudebník, spisovatel, textař a výtvarník Jakub König alias Kittchen patří mezi nejvýraznější osobnosti české hudební scény. Letos mu vyšlo nové album Puls a jeho román Vřeteno vzbudil značnou odezvu čtenářů i kritiky. Jak se pomocí holotropního dýchání vyrovnává s traumaty z dětství? Jak se popasoval s alkoholismem či s rozvodem? „Je úplně v pořádku, že se to, co dělám, někomu nepozdává,“ popisuje svou temnou stránku osobnosti. Ponořme se do zákoutí Kittchenovy duše.