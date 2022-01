RECENZE: Imaginární přítel pomohl Elvisi Costellovi ke skvělé desce

Kompletní název desky zní The Boy Named If (And Other Children’s Stories), přičemž onen „chlapec Kdyby“ je podle Costella přezdívka imaginárního přítele, který o vás ví vše, včetně věcí, které tajíte, je zodpovědný za všechny maléry, může za vaše rozbité nádobí i za všechna srdce, která jste kdy zlomili – včetně svého vlastního.

Po poslechu se ale nijak zlomeni nebo zdeptáni cítit nebudete, spíš naopak. Deska je dokonalá energická sprcha, očistná lázeň, rozkoš a radost.

Požehnaný skladatelský talent, nerozbitný muzikantský fortel a um, to vše zabalené do krásně plastického zvuku, v němž si vychutnáte špičkovou souhru všech nástrojů a spoustu nenápadných drobností, které dodávají skladbám na atraktivitě. Stále je co objevovat a čím se těšit, i když už máte těch třináct skladeb v krvi.

Deska začíná zostra, Farewell, OK je dřevní rockabilly s takřka archetypální basovou linkou, garážovým nábojem, melodickou linkou, která se léta povalovala na ulici, až ji Elvis Costello zvedl, oprášil a vystavěl na ní parádní rockový nářez.

Titulní The Boy Named If rytmem i Elvisovým frázováním ve slokách zlehka připomene Come Together od Beatles. Ve skvěle vystavěném refrénu si ale jde svou cestou a v příběhu děje příjemně překvapí krásně vyklenutou mezihrou s lahůdkovým pianovým a baskytarovým partem.

Euforie pokračuje i s následující Penelope Halfpenny, kombinace šedesátkové power popové melodiky, novovlnné elegance a neurvalé punkové energie. Vše sedí do nejmenšího detailu.

Zpěvná The Difference, v níž se poněkud ubere z tempa, dokazuje, že Costellovi jdou i pomalejší, zamyšlenější kousky. Vrcholným číslem je v tomto ohledu jímavá My Most Beautiful Mistake s hostující americkou písničkářkou Nicole Atkins.

The Boy Named If Elvis Costello Hodnocení: 85 %

Ať se na album dívám z jakéhokoliv úhlu, nenacházím na něm jedinou slabinu, jediné zakolísání. Elvis Costello jako by se ohlédl za svými dosavadními deskami a udělal něco jako kompilát všeho, čím si získal oblibu a renomé.

Na The Boy Named If není znát, že je dílem sedmašedesátiletého muzikanta. Je natlakované vášní, entuziasmem a radostí. Costellův věk a zkušenosti jsou patrné mezi řádky, v celkové dotaženosti a starosvětské poctivosti, která nedovolí odfláknout ani nejdrobnější detail, nestavět album na dvou třech hitech a vatě, naopak přijít s kompaktním dílem, které šlape po celou dobu a nepadá mu řetěz ani ke konci.

Dá se při něm žasnout, jak rafinovaně a přitom přirozeně a samozřejmě jsou písničky sestaveny. Ale vůbec největší potěchu a službu udělá, když si ho řádně nahlas pustíte.