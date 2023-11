30 Seconds to Mars, vedení oscarovým hercem Jaredem Letem, zahrají v Praze

Kapela 30 Seconds to Mars vyráží na Seasons World Tour a Praha u toho nebude chybět. Zpěvák Jared Leto ve Sportovní hale Fortuna 15. května 2024 představí nejen nové album It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day ale i hity z minulých desek.