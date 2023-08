Podzim Novy přinese Tátu v nesnázích i pokračování Kriminálky Anděl

Vedle nových formátů nabídne televize Nova pokračování svých seriálů Ulice, Jedna rodina, Zlatá labuť nebo Co ste hasiči. Vrací se Ondřej Sokol s týmem kvízových géniů s pořady Na lovu a Na lovu – Hvězdný speciál. Na diváky čekají nové řady kulinářských show MasterChef Česko a Souboj na talíři.

Pondělní večery budou patřit legendě jménem Kriminálka Anděl, která se na obrazovkách objevila před patnácti lety. V hlavních rolích se vracejí David Švehlík, Marek Taclík, Michal Novotný a Helena Dvořáková, které nově doplní Oskar Hes a Jiří Langmajer. Za seriálem stojí opět tým Petera Bebjaka.

Rozvedený padesátník v podání Martina Pechláta se v šestnáctidílném komediálním seriálu Táta v nesnázích bude potýkat se třemi dospělými dcerami, které se z různých důvodů vracejí domů, i se světem randění, který už ale není takový, jaký jej pamatuje.

„Můj hrdina prožívá spoustu vtipných situací, ale velmi často i strach o dcery. Je přísný i pohodář. Tak od všeho trochu,“ říká Pechlát s tím, že seriál vypráví především o druhé fázi jeho života, kdy jsou dcery už dospělé a tatínek s nimi prožívá jejich osudové peripetie.

Druhou šanci pro ty, kteří se rozhodli jít proti proudu času a libovůli osudu, nabídne dokureality Ztracená rodina. Příběhy dojemných shledání léta odloučených členů rodiny provedou publicista Mirek Vaňura a Tereza Pergnerová.

„Obsahem jsou často velmi bolestná, letitá odloučení, nedorozumění, křivdy, vědomé i nevědomé nepravdy. Je třeba k nim přistupovat s velkým respektem, citem a opatrně zacházet s každou informací. Nejde o senzace, ale o hluboké lidské prožitky,“ tvrdí Pergnerová.

Vedle novinek dorazí s premiérovými epizodami i stálice předchozích sezon. V seriálu Jedna rodina přibudou postavy v podání Cyrila Dobrého nebo Eriky Stárkové, děj dobové ságy Zlatá labuť se posouvá do jara 1939, do obce Horní se vrátí druhá řada komediálního seriálu Co ste hasiči.

Podvečerní čas opět opanuje Ondřej Sokol ve vědomostním klání Na lovu. Diváci se dočkají také premiérových Hvězdných speciálů, v nichž svůj všeobecný přehled otestují například Zuzana Kajnarová, Jiří Langmajer, Oskar Hes, Xindl X nebo Petr Čtvrtníček.

Nabídku projektů Voyo Originál rozšíří původní špionážní thriller Extraktoři s Jakubem Štáfkem, Pavlou Gajdošíkovou a Janem Révaiem. S česko-slovenskou verzí se vrátí Love Island i nejslavnější reality show světa Big Brother.