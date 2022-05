S Cruisem hraje český Albatros. Startuje Top Gun: Maverick; bez triků

Vypadá to slibně, první recenze snímku Top Gun: Maverick totiž vesměs nešetří chválou. „Jde o vzácné pokračování, které nejenže překonává původní příběh, ale dokonce mu zpětně dodává hloubku,“ stojí v jedné z prvních kritik.

Jiná tvrdí, že Cruise „prostě chce natočit skvělý film za každou cenu, často nasazuje svůj život pro dokonalý záběr. A tady mu to neskutečně vychází,“ tvrdí autor recenze, že více než do kterékoli jiné postavy z hercovy filmografie se Cruise vtěluje do pilota Peta „Mavericka“ Mitchella, který zkouší hranice své síly, profese a každé situace, v níž se ocitne. Tedy jako herec sám.