Slavnostní festivalový zážitek s premiérami nabízí projekt Tady Vary

Předpremiéry očekávaných filmů, úvody s hosty, červený koberec a festivalovou náladu zažijí diváci 43 kin v Česku, která se zapojila do projektu Tady Vary. Speciální večer si hosté užijí vždy jednu středu v měsíci od října 2023 do června 2024, a to ve stejný okamžik ve všech sálech.