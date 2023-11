O třináctileté zpěvačce a šéfovi sboru. Film inspirovala i Kulínského kauza

Svět dospívajících zpěvaček, prestižní koncerty a turné po vysněné Americe. To všechno nabídne aktuálně vznikající snímek Sbormistr, který vypráví příběh ze začátku 90. let, kdy se jeho hrdinka, třináctiletá Karolína, touží dostat do proslulého dívčího sboru. Během přelomové sezony se musí vyrovnat s nadanými konkurentkami včetně své starší sestry Lucie a získat si respekt obdivovaného sbormistra. „Křehké našlapování okolo tvůrčího vztahu s autoritou, jejíž metody není schopna Karolína dohlédnout, se může ale snadno vymknout,“ naznačuje synopse snímku, který natáčí režisér Ondřej Provazník.

Tedy tvůrce, který před čtyřmi lety zaujal celovečerním debutem Staříci. Ladislav Mrkvička a Jiří Schmitzer si tehdy za výkony ve snímku o jedné dlouho chystané pomstě odnesli České lvy a bodovali i na Cenách filmové kritiky.

Ve filmu vyobrazený fiktivní sbor nese název Canticella. „Poměrně zásadní inspirace byla v kauze Bambini di Praga, která se odehrála v nultých letech. Absolvoval jsem řadu rešeršních rozhovorů s bývalými sboristkami z Bambini,“ prozradil ovšem režisér a scenárista Ondřej Provazník České televizi, která film koprodukuje.

Jak je z fotografií z natáčení patrné, i vizuálně se tvůrci nechali inspirovat skutečnou postavou Bohumila Kulínského. Tedy sbormistra slavného českého souboru Bambini di Praha, který byl ve sledované kauze odsouzen za zneužívání nezletilých dívek. Kulínský si odseděl polovinu z uložených 5,5 roku odnětí svobody, zemřel v roce 2018.

Natáčeli v New Yorku

Co se týče samotného natáčení novinky Sbormistr, měl Provazník velké ambice. „Od začátku jsem chtěl, aby pěvecký sbor v našem filmu vyjel na nějaké opravdu atraktivní turné. A vysnil jsem si Spojené státy, konkrétně New York,“ vypráví. „To se samozřejmě snadno napíše do scénáře, ale zrealizujte to pak. Během devítiměsíčních příprav na týdenní natáčení jsme zvažovali lokace v Torontu, navštívili ateliér newyorských ulic v Sofii, ale nakonec jsme se rozhodli, že realitu nic nepřekoná a zamířili jsme do New Yorku skutečného,“ popisuje režisér.

Vzhledem ke zmíněnému zasazení snímku do časů devadesátých let se ale nedalo jen tak jednoduše využít současného New Yorku. „Natáčení dobového filmu v současném americkém velkoměstě byla skutečná výzva, kreativní i produkční, ale pár dní po návratu a zhlédnutí denních prací můžu říct, že jsme jí čelili se ctí. Výhodou New Yorku je, že tam najdete spoustu ikonických míst, která se za posledních třicet let nijak zvlášť nezměnila. Podařilo se nám tak natočit autentické a působivé scény v newyorském metru, na Manhattanu v Greenwich Village, v Central Parku, nebo v nádherném brooklynském hotelu Bossert,“ hlásí Provazník.

Příběh dvou sester v jednom sboru bude divák vnímat očima třináctileté zpěvačky oslněné svým snem, která si však ve svém věku nemůže být vědoma všech následků svého usilování o jeho naplnění. Do této role obsadil režisér Kateřinu Falbrovou, její sestru ztvární patnáctiletá Maya Kintera. Ta se objevila například už ve snímku Buko režisérky Alice Nellis. Titulní role sbormistra pak připadla slovenskému herci Juraji Lojovi (Šarlatán). Ve filmu dále hrají například Ivana Wojtylová, Zuzana Šulajová nebo Anna Kameníková.

Vedle New Yorku mají za sebou tvůrci snímku natáčení v Brně, Jizerských horách, Orlických horách, Krkonoších, Hořovicích, Praze i Mladé Boleslavi. Poslední klapka padne v polovině listopadu v Brně a příští rok by měl snímek Sbormistr dorazit do českých kin.