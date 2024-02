RECENZE: Skutečná zvířata, pravý sníh. Nejen děti ocení Maxe a Máju

Vzít děti do kina znamená většinou výpravu do pohádkové říše animovaných postaviček. O to příjemnější změnu představuje novinka Max a Mája: Příběh lištiček, natočená se skutečnými zvířaty v jejich přirozeném prostředí v severozápadní Kanadě.