RECENZE: Karel, já a ty nabízí defilé třicátníků, kteří nevědí, co chtějí

Dala by se nazvat diagnózou (části) generace, která už není ani rebelská, jen takzvaně „řeší“: sebe.

Jenovéfa Boková hraje ženu, která svému manželství naordinuje léčbu dočasnou rozlukou. Odstěhuje se k přítelkyni Petře Nesvačilové, pak ke kamarádovi Karáskovi a probírá to s nimi. Ráno, večer, doma, u piva, v jedné lineární konverzační smyčce od banalit „už není, jaký býval“ po obecné úvahy, zda za padesát let bude ještě instituce manželství existovat.

Tápající hrdinové pokolení Šeptej či Samotářů byli dojemnější, zábavnější a hlavně činorodější než přehlídka třicátníků, kteří nevědí, co chtějí, a jediným předmětem jejich zájmu je sebeanalýza včetně přesně odposlouchaného jazyka „jako že“.

Karel, já a ty Česko, 2019, 111 min Režie: Bohdan Karásek Scénář: Bohdan Karásek Hrají: Jenovéfa Boková, Miroslav Faderholz, Miloslav König, Marie Švestková, Petra Nesvačilová, Lukáš Bouzek, Petr Marek, Anna Marie Krušinová, František Host, Anna Bubníková a další Hodnocení­: 50 %

Nejraději by nikdy nedospěli, pokud pracují, zjevně je to nebaví, o nikoho se nestarají, za nic nezodpovídají. Věta „Víš, co je tvůj problém? Pořád mluvíš jen o sobě“ charakterizuje jak Karáskova kazatele, tak celý film, z nějž navzdory stopám příjemného humoru ční obhajoba alternativy životní i kulturní.

Pak je ovšem nutné upozornit, že novináři z projekcí neodcházejí na rauty, které se už roky nedělají, nýbrž do práce, což nezávislí asi neznají. Že menšinové umění je dávno ve většině: z osmi zítřejších premiér zastupují hollywoodskou linii pouze dvě. A že technická kvalita může vadit i spřízněným duším.