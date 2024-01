Zemřela Glynis Johnsová, herečka z muzikálu Mary Poppins. Bylo jí 100 let

„Její světlo zářilo velmi jasně po dobu 100 let,“ uvedl hereččin manažer Mitch Clem. „Glynis procházela životem s inteligencí, vtipem a láskou k představení a ovlivnila miliony životů. Nejenže truchlíme nad odchodem naší drahé Glynis, ale truchlíme i nad koncem zlatého věku Hollywoodu,“ dodal.

Johnsová hrála po boku Julie Andrewsové v klasickém muzikálu Mary Poppins od Disneyho z roku 1964, který získal pět Oscarů. V roce 1973 získala cenu Tony za roli Desiree Armfeldtové v broadwayském muzikálu Stephena Sondheima s názvem A Little Night Music (Malá noční hudba), v němž zpívala píseň Send In The Clowns. Sondheim napsal píseň speciálně pro ni, nicméně ve filmové verzi z roku 1977 o tuto roli přišla ve prospěch Elizabeth Taylorové.

Sondheimovu nejpopulárnější píseň dále nazpívali Frank Sinatra, Judy Collinsová, Barbra Streisandová, Sarah Vaughanová a Olivia Newton-Johnová. Objevila se také ve druhé sezoně seriálu Yellowjackets, kde ji zazpíval Elijah Wood, známý především jako Frodo z trilogie Pán prstenů.

Johnsová byla nominována na Oscara za roli ve filmu Poutníci za sluncem z roku 1960 a hrála po boku Richarda Burtona, Elizabeth Taylorové a Petera O’Toola ve filmu Pod Mléčným lesem. Několikrát se objevila v televizi, hrála například v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala nebo v komediální sérii Na zdraví. V roce 1963 hrála ve vlastním sitcomu Glynis. V pozdějších letech své kariéry si zahrála roli potrhlé a křehké babičky v romantické komedii Zatímco jsi spal z roku 1995. Babičku si zahrála i ve své poslední roli ve filmu Superstar z roku 1999.