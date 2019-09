Hra o trůny naposled vyhrála, cenu Emmy mají i Potvora a Černobyl

Hra o trůny opět zvítězila, přestože právě její závěrečnou řadu fanoušci kritizovali a v petici dokonce žádali její přetočení. Nováček sezony Černobyl si ve své kategorii připsal ještě ceny za nejlepší scénář či režii, z výhry se dále radovala talk show Johna Olivera nebo pořad Saturday Night Live.

Za hlavní roli v dramatu Pose byl oceněn Billy Porter, za příběh Na mušce Jodie Comerová. Mezi herci hlavních rolí v komedii zvítězil Bill Hader, představitel titulní role v seriálu Barry, z hereček Phoebe Waller-Bridgeová, která dominuje seriálu Potvora.

Jharrel Jerome si odnesl Emmy pro herce v minisérii či filmu za projekt When They See Us, z hereček v téže kategorii zvítězila Michelle Williamsová za Fosse/Verdon.

Komediální seriál The Marvelous Mrs. Maisel si připsal obě herecké ceny za vedlejší role, získali je Tony Shalhoub a Alex Borsteinová. Ve vedlejší roli dramatu kralovali Peter Dinklage ze Hry o trůny, který trofej dostal již počtvrté, a Jula Garnerová za Ozark.

Ceremoniál Emmy si vzal příklad z letošních filmových Oscarů a obešel se bez moderátora. Pořadatelé se tak snažili urychlit a zkrátit obvyklou podobu večera, během kterého se musí vyhlásit sedmadvacet trofejí, což je o tři ocenění více než v případě Oscarů či divadelních cen Tony.

Podle předpovědí odborníků pro GoldDerby se čekaly tři sošky pro fantasy Hra o trůny, která měla rekordní počet nominací, nakonec však proměnilla jen dvě.

Po dvou soškách anketa prorokovala minisérii Černobyl, která nakonec dostala tři, a komediální sérii Viceprezident(ka), která stejně jako Hra o trůny skončila, ovšem tentokrát bez trofeje. První komentáře letošních výsledků Emmy zmiňují posílení brtiské televizní tvorby a produkce streamovacích služeb.