RECENZE: Downey s Banderasem baví, jinak je Dolittle neškodná pohádka

Zázračný lékař, který ovládá řeč zvířat, už nosil tvář Rexe Harrisona nebo Eddieho Murphyho. Jejich nástupce Robert Downey Jr. znamená spolehlivou volbu podobně jako návrat do kulis staré Anglie, tedy ve stopách autora knižních předloh Hugha Loftinga.

Horší už je to se scénářem, který psal sám režisér Stephen Gaghan: při vší úctě k jeho snímku Syriana, dobrodružná rodinná komedie potřebuje jiné přísady. Pohádková výpravnost akčních scén ani celé stádo digitálních zvířat ještě nestačí, pokud se na malé diváky z plátna valí více melancholie než vtipu.



Animovaný prolog vysvětlí, jak se doktor Dolittle po smrti milované manželky uzavřel před okolním světem ve svém domě se zahradou připomínající safari.

Dovnitř proniknou až dva teenageři, hoch s raněnou veverkou a dívka žádající pomoc pro záhadně churavějící britskou královnu. Nežli se svorně přebrodí přes uslzené retro a přimějí vyhaslého hrdinu k činu, musí nudu zahánět myši na postech šachových figurek, zimomřivý lední medvěd, žvanivý papoušek a jiní zvířecí členové domácnosti.

Nejlépe je na moři

Se startem výpravy za exotickým lékem se vyprávění konečně nadechne, zvláště pokud se drží na moři, kde přijde na řadu efektní skok na loď, bitva s pronásledovateli či následná honička s pomocí velryby. Dobrodružné prvky zkrátka Dolittle vcelku zvládá, ovšem míjejí se s duchem konkrétní látky, působí jako univerzální doplňky libovolné žánrové podívané.

Dolittle USA, 2020, 102 min Režie: Stephen Gaghan Scénář: Stephen Gaghan Hrají: Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Jessie Buckley, Ralph Ineson, Jim Broadbent, Kasia Smutniak, Carmel Laniado, Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, Craig Robinson, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Marion Cotillard, Carmen Ejogo, Frances de la Tour, Nick Mohammed, Elliot Barnes-Worrell, Clive Brunt, Oliver Coopersmith, Melanie Hudson Hodnocení­: 55 %

S vědomím ústřední cílové skupiny si film hlídá pravidlo tří P neboli příjemný, přehledný, pozitivní a tam, kde historka nestačí s dechem, načechrává se její zdobná stránka. Postará se o ni zejména zastávka v říši lékařova bývalého tchána, jejíž orientální nádech doplní pomstychtivý tygr s umělohmotným výrazem a se zábavnou touhou po psychoterapii. Nicméně rafinovanější smích vyrábějí jen Banderas a Downey, kteří si vzájemnou konfrontaci na ostří nože vychutnají jako kluci při hře na piráty.

Rodiče by asi měli vědět, že záslužnou zoologickou osvětu snímku poněkud zpochybní draci a že názorná léčba zažívacích potíží hraničí s mírou vkusu, již by od dětské podívané očekávali. Ale jinak je to pohádka neškodná, nevzrušivá, nezáludná a s výjimkou dvou hereckých bavičů nezajímavá – až překvapivě vzhledem k rozpočtu ve výši 175 milionů dolarů. Startovní celosvětové tržby pod šedesáti miliony dolarů napovídají, že se možná zrodil zase jeden velkolepý propadák.