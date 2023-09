Bije za ty, které umlčela válka. Nový Klusákův dokument Zvon Zvonů uvede ČT

„Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka,“ sděluje návštěvníkům náplavek v Praze nápis na 9 801 kilogramů těžkém zvonu. Jeho hlas se okolím Vltavy poprvé nesl loni. Nejen váhou, ale i názvem #9801 připomíná právě 9 801 rekvírovaných zvonů, které z Česka v roce 1942 do válečných továren v Říši přesunuli Němci, a to lodí z pražských Manin do Hamburku.

Za jeho zrodem stojí stejnojmenná iniciativa. Ta díky darům z dlouhodobé veřejné sbírky podnítila jeho odlití v nejstarším rakouském zvonařství Grassmayr v Innsbrucku. Do Prahy pak připlul v srpnu 2022, tedy osmdesát let po smutných událostech. Obdobně velký zvon byl přitom v Česku naposled umístěn před téměř pěti sty lety, kdy byl pro katedrálu sv. Víta ulit zvon Zikmund. A právě vznik Zvonu #9801 si vybral český režisér Vít Klusák jako téma nového dokumentu s názvem Zvon zvonů.

„V éře umělé inteligence a virtualitě všeho mě fascinovalo mít možnost s kamerou v ruce sledovat vznik jedinečného zvonu – hardwaru, který se po tisíce let vyrábí stále stejně. Tento zvon navíc svým vznikem připomíná, že zvonovinu alias bronz umíme my lidé tvořivě použít i zlovolně zneužít,“ říká k novému časosběrnému snímku Klusák.

Výrobu zvonu dokumentoval štáb ve všech fázích – od výroby tzv. falešného zvonu z vosku až po vyloupnutí ještě horkého desetitunového Zvonu #9801 z formy.

Film s dávkou humanismu

Dokument zachycuje i ideu projektu, proto režisér vyzpovídal jeho iniciátory – zvoníky Ondřeje Boháče a Kryštofa Čižinského. Film navíc obohacují jedinečné archivní záběry a fotografie z dob protektorátu.

„Dokumentární film obsahuje velkou dávku humanismu a všeho pozitivního, co v lidstvu stále je. Zaujalo mě poselství filmu, že i když se vlivem nesmyslných lidských konfliktů nějaké hodnoty zničí, vždy je příležitost to napravit, třebas i se zpožděním několika generací, a tím tomu dát nový smysl. A v tomto případě je to zvon – symbol vznešené duchovnosti, komunikace a mírumilovnosti. Byl jsem rád, že se Česká televize mohla na filmu podílet, protože taková poselství na televizní obrazovku v dnešní době rozhodně patří,“ vysvětlil manažer vývoje dokumentární tvorby ČT Radomír Šofr.

Zvon #9801 daruje spolek Sanctus Castulus městu Praze. Ač se v současnosti nachází u Vltavy, umístěn by měl být v budoucím Parku Maniny na Rohanském ostrově, symbolicky v místech, kde byl za války „hřbitov zvonů“.

„Na vlastní konstrukci pro zavěšení zvonu bude v září vypsána architektonická soutěž. Momentálně najdete Zvon #9801 na Náplavce u Rašínova nábřeží, kam si také každé pondělí od 18:00 do 18:30 může přijít vyzkoušet zvonění veřejnost,“ doplnil producent Marek Vocel.