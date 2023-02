Bruce Willis trpí demencí, oznámila rodina. Kariéru ukončil loni kvůli afázii

Bruce Willis se proslavil ve filmech Smrtonosná past, kde hrál detektiva Johna McClanea, dále v dobrodružném filmu Armageddon, kde ztvárnil roli naftaře Harryho S. Stampera a ve filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí v roli boxera Butche Coolidge. Dvorním českým dabérem Willise je Alexej Pyško.

Afázie je ztráta nebo porucha řeči způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazů hlavy, krvácení do mozku, nádorů, degenerativních či zánětlivých onemocnění nebo intoxikace. Existuje několik typů afázie, motorická, senzorická, kondukční a další. Liší se podle toho, jakým způsobem nemoc ovlivňuje řeč.

Nemocí se zabývá několik lékařských oborů, neurologie, foniatrie, neuropsychologie a neuropsychiatrie. V antické filozofii skepticismu afázie označovala stav mlčení, kdy se chtěl člověk zdržet hodnocení.

Herec se narodil jako Walter Bruce Willis v německém Idar-Obersteinu americkému vojákovi a německé matce. Když mu byly dva roky, rodina se přestěhovala do New Jersey. Po rozvodu rodičů odešel v 16 letech z domova a živil se jako barman, dělník, obsluha u benzinové pumpy, zkoušel to ale také jako soukromý detektiv. Zlom v jeho životě nastal, když ho přátelé přemluvili, aby to aspoň zkusil s herectvím.

Jeho herecká kariéra odstartovala v polovině 80. let minulého století v komediálně pojatém detektivním seriálu, v češtině nesl název Měsíční svit. Ztvárnil roli svérázného soukromého detektiva Davida Addisona. Během pěti sezon (seriál se natáčel mezi roky 1985 a 1989) si Willis získal přízeň publika i kritiky, odnesl si mimo jiné ceny Emmy nebo Zlatý glóbus.

Z jeho filmografie se vymyká zejména psychiatr Malcolm Crowe z mysteriózního dramatu Šestý smysl. Role dětského psychiatra sice zpočátku vzbuzovala spíše ironické poznámky filmových publicistů na adresu Willisových hereckých schopností, výsledek však překonal všechna očekávání. Na první pohled nenápadný duchařský thriller se zařadil mezi hity filmové sezony a dodnes mu patří primát Willisova komerčně nejúspěšnějšího snímku. Willis se objevil také v dalších kritikou příznivě přijatých filmech: Pulp Fiction, 12 opic, Sin City nebo Pátý element.

Willis má velké množství oddaných fanoušků po celém světě a filmy, v nichž se objevil, vydělaly dohromady po celém světě přes pět miliard dolarů (v přepočtu 110 miliard korun). Za svou kariéru získal jeden Zlatý glóbus a dvě ceny Emmy, má svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

V Hollywoodu 80. let proslul Bruce Willis také svým poměrně divokým životním stylem a milostnými eskapádami. Z jednoho takového románku se nakonec po tříměsíční známosti vyklubala svatba s herečkou Demi Mooreovou.

Jejich vztah vydržel 13 let a skončil v roce 2000 rozvodem. Oba bývalí manželé se však i nadále stýkají a společně vychovali tři dcery. V březnu 2009 se Willis znovu oženil, jeho vyvolenou je o 22 let mladší modelka Emma Hemingová, se kterou má další dvě dcery.