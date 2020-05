Bourák, 3Bobule či fotograf Kratochvíl věří v červnový vstup do kin

Třetí díl vinařské komedie musel zrušit svou původní premiéru plánovanou na březen, nyní producent snímku 3Bobule Tomáš Vican vyhlásil nové datum startu, konkrétně 25. červen.

„Ovšem počkáme si, jak se situace vyvine, pokud nadále bude do kina smět jenom sto lidí, nemělo by to pro nás smysl,“ přiznal s tím, že definitivní termín startu filmu 3Bobule potvrdí koncem května.

Také portrétní dokument slavného fotografa Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila Andrea Sedláčková, musel svou cestu za diváky počátkem dubna odsunout, nyní ohlašuje vstup do kin na 4. června. Snímek však bude dostupný také online na iTunes, O 2 , Aerovodu, DAFilms.cz a dalších platformách.

Od 11. června by měly v kinech přibýt domácí dokumenty Na krev a Psí láska či černá komedie Bourák, v níž režisér Ondřej Trojan nechal svého bratra Ivana Trojana mimo jiné tančit.

Ostatní tuzemské premiéry však ještě počkají, třeba životopisný Havel zatím drží datum premiéry v polovině července, Zátopek v půli srpna a teprve před koncem prázdnin by se měla uskutečnit odložená premiéra filmu Šarlatán.