Vlajka na půl žerdi, pieta ve foyer. Kultura reaguje na státní smutek

V den státního smutku, který vláda vyjádřila k uctění památky obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, bude nadále možné navštívit některé kulturní akce. Plánovaný program dodrží například pražské Národní divadlo, v jeho budovách se odehraje balet Louskáček, opera Jeníček a Mařenka i vánoční koncerty Vánoce s Choreou. „Národní divadlo uctí v den státního smutku oběti nesmyslného masakru minutou ticha před začátkem představení. Na budovách divadel bude umístěn černý prapor. Státní vlajka bude spuštěna na půl žerdi,“ uvedl mluvčí první scény Tomáš Staněk.

Svůj program dodrží i pražské Studio DVA, které uvádí dvě reprízy Vánoční koledy. „Jsou chvíle, kdy se neodstává slov...Upřímnou soustrast všem, kteří včera ztratili na Filosofické fakultě někoho blízkého. Je nám to hluboce líto. V den státního smutku v sobotu 23. prosince památku obětí uctíme pietou ve foyeru divadla, stejně jako jsme to udělali včera a dnes. Naplánovaná představení odehrajeme beze změny,“ uvedl za scénu Tomáš Přenosil.

Jedno dopoledně představení mají na programu i Městská divadla pražská. „Program neměníme. Hrajeme představení pro nejmenší diváky a to odehrajeme,“ uvedla mluvčí scény Zuzana Maléřová k plánované derniéře kusu A osel na něj funěl (Vánoční příběh) v divadle ABC. Dvě představení má v plánu i Divadlo Bez zábradlí, kde uvádí adventní novinku Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku.

Koncertní prostor Jazz Ungelt oproti tomu plánovaný koncert Ivan Vrána & Mr. Crow Blues Band neuskuteční. „Z důvodu státního smutku a piety máme v sobotu zavřeno,“ oznámili pořadatelé.

Konat se budou dvě na sobotu nachystaná vystoupení v Jazz Dock Clubu, konkrétně Christmas Carols & Gospel with Lee Andrew Davidson a The Ray Charles Experience: Tribute Concert featuring Lee Andrew Davidson. „Před každým z ních budou uctěny oběti incidentu, a to minutou ticha,“ říkají pořadatelé.

V podobném duchu bude i koncert The Best of Christmas concert with Carols v Obecním domě. Před první písní zazní mluvené slovo s připomenutím čtvrteční tragédie, následovat bude minuta ticha a totéž se bude opakovat v závěru koncertu. Pořadatelé dále plánují poslat část výdělku na konto pozůstalým.

Česká televize svůj předvánoční program v sobotu nemění, na ČT2 nicméně od 11:00 odvysílá zádušní mši za oběti. Televize Nova se chystá v rámci speciálního vysílání připojit k plánované minutě ticha. „I nás hluboce zasáhla včerejší masová vražda v budově Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Naše myšlenky jsou s těmi, jichž se tato tragédie osobně dotýká,“ uvedla za televizi Barbora Dlabáčková. „Již od včerejška připravuje naše zpravodajství mimořádné televizní vstupy a relace. Na dalších programových změnách se nyní pracuje,“ dodala.

Pražská kulturní scéna reagovala na střelbu na pražské Filozofické fakultě už v den hrůzného činu. Divadla svá představení většinou doplnila minutou ticha, reagovalo tak Národní divadlo, Dejvické divadlo či třeba Městská divadla pražská. Divadlo pod Palmovkou po minutě ticha svůj čtvrteční program úplně ukončilo. Tři velké vánoční koncerty v Lucerně, Fóru Karlín a O2 areně se uskutečnily.