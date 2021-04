Stát půjčil zadluženým Pramenům 34 milionů, obec po letech odblokuje účty

„Dostali jsme bezúročnou půjčku od ministerstva financí, peníze už máme dokonce na účtu,“ řekla iDNES.cz starostka Pramenů Michala Málková.

Jednání s ministerstvem byla dlouhodobá, podle starostky se vedla od roku 2014. „Bylo zapotřebí, aby jsme jako obec splnili podmínky, kterými byly uzavřená dohoda s věřitelem a bezdlužnost u státu. To se podařilo a v lednu jsme podali žádost na ministerstvo a ti nám vyhověli,“ vysvětlila.

Prameny získaly od ministerstva financí návratnou bezúročnou půjčku v hodnotě 33 675 062,60 korun. Půjčku bude obec ročně splácet ve výši 800 tisíc korun, a to až do roku 2062. Prameny přitom do loňského roku platily 1,3 milionu korun jen na úrocích z dluhů exekutorovi, uvedla Málková.

Obec v nejbližší době splatí exekuci 26 milionů korun společnosti Real Aspekt, která postupně skoupila od věřitelů veškeré pohledávky vůči obci. Zbývající část dá na dluhy, které má obec u stejného soukromého věřitele, ty ale nebyly vymáhány exekučně.

Obec měla zablokovány účty deset let. „Bylo to velmi složité, nemohli jsme téměř nic. To, co jinde je samozřejmostí, tak v Pramenech byl velký problém,“ popsala Málková. V obci panovala obava, že všechny jejich pozemky půjdou do dražby.

„Naštěstí nám zbyl nějaký majetek a občané si v klidu mohou pronajmout či odkoupit část zahrádek. Jsou tady lidé, kteří na to čekají více než patnáct let,“ upozornila starostka.

Podle starostky bude moci obec opět žádat o dotace. Prioritou je nyní oprava čističky vod a kanalizace, kterou bude chtít vedení obce uhradit právě z dotací.

Obec nyní hospodaří i s penězi ze sbírky, kterou vyhlásilo Sdružení místních samosprávy ČR a při které se vybralo 2,8 milionu korun. Do budoucna bude chtít obec získat zpět i budovu radnice, o kterou přišla kvůli dluhům v dražbách.



V roce 2012 byl dluh obce 95 milionů korun, uvádí Prameny na svých webových stránkách. Obec měla 20 věřitelů a 15 exekucí.

Dluhy vznikly podle starosty za minulého vedení. „Byl tu neúspěšný projekt na výstavbu stáčírny minerálních vod, kdy se nechaly udělat vrty a obec je pak neměla z čeho zaplatit. Tehdy to policie prověřovala a nic nenašla, dnes by to asi takto neskončilo,“ vysvětlila Málková.