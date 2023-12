V Sokolově mají moderní fototerapeutickou komoru na léčbu lupénky a ekzémů

Celotělová fototerapeutická komora má mnohem vyšší přesnost při dávkování záření během léčby.

„Nová kabina má oválný tvar, který zajišťuje optimální expozici světelné energie. Celotělový systém je vybaven 28 trubicemi typu UVA/UVA1 či UVB záření, osazené po celém vnitřním obvodu kabiny tak, aby byl celý povrch těla ozářen najednou. V kabině lze nastavit přesný typ záření pro potřeby každého pacienta a jeho kožní problém,“ vysvětlila přednosti nového vybavení vrchní sestra kožního oddělení Michaela Krausová.

Navíc automatická regulace udržuje v kabině po celou dobu léčby pro pacienta komfortní teplotu.

„Výkonné senzory v kabině pak zase zajišťují přesné měření dávky UV záření v reálném čase a v případě potřeby je okamžitě regulují. Pro pacienty to znamená jak vyšší bezpečnost, tak větší komfort než u starších zařízení,“ dodala Michaela Krausová s tím, že součástí bezpečnostní výbavy kabiny je možnost okamžitého přerušení záření manuálně přímo z kabiny, tak automaticky při otevření jejích dveří.

Dar města

Vybavení kožního oddělení sokolovské nemocnice navíc doplnila takzvaná malá lampa, která disponuje stejným zářením a účinky jako komora, a používá se k lokální léčbě horních a dolních končetin. Vybavení pro kožní oddělení nemocnice pořídila z daru města Sokolov. Město darovalo nemocnici jeden milion korun.

„Spolupráce mezi městem a nemocnicí funguje už řadu let. Díky ní se podařilo pořídit celou řadu přístrojů, a dokonce před časem zřídit i jedno zcela nové pracoviště, kterým je urogynekologická ambulance, jediná svého druhu v celém kraji. To vše znamená zlepšení dostupnosti i kvality poskytované péče pro obyvatele Sokolova,“ uvedl k finančnímu daru starosta města Petr Kubis s tím, že zdaleka nejde o jednostrannou spolupráci.

Nemocnice spolupracuje s městem v rámci zdravotnického vzdělávání pro obyvatele města Sokolov, pořádá každoroční preventivní Den zdraví nebo přispívá sokolovským prvňáčkům.

Dobrá spolupráce

„Asi nejlépe by se to dalo popsat jako dobré sousedství. Dobří sousedé si navzájem pomáhají a to je přesně to, co děláme my. Řešíme společně s městem to, co je zrovna důležité pro obyvatele Sokolova, co tady chybí nebo co je potřeba změnit. A já jsem ráda, že to celé roky skutečně funguje,“ potvrdila ředitelka nemocnice Jitka Bureš Samáková.

Sokolovská radnice podporuje formou darů místní nemocnici už řadu let. V minulosti například podpořila modernizaci techniky na radiologii nebo pomohla při vzniku nové urogynekologické ambulance.

V loňském roce umožnil dar pořízení nového vybavení oddělení následné péče. Nemocnice za tyto prostředky nakoupila sedmnáct nových elektricky polohovatelných lůžek. Od roku 2024 město Sokolov zvýší tuto pravidelnou podporu nemocnice ze současného jednoho na rovné dva miliony korun ročně.

Nemocnice v Sokolově patří Karlovarskému kraji, od roku 2017 ji ale provozuje společnost Penta Hospitals. Patří k páteřním zdravotnickým zařízením v regionu.

